Si el boleto se va a $700, un trabajador que realice doble turno llegaría a gastar $56.000 por mes en colectivos

Esto trae aparejado lo que deberán gastar los santafesinos en transporte durante los próximos meses. Atendiendo a cuestiones como horarios matutinos y vespertinos de atención en comercios y otros negocios o empresas, un santafesino que trabaje doble turno (es decir, que realice cuatro viajes diarios en colectivo) gastará unos $2.800 por día. Esa cifra, multiplicada por los días hábiles con los que cuenta el mes (20 en promedio) da una cuenta aproximada de $56.000 (sin contar sábado).

En tanto, una persona que realice horario corrido reducirá el costo a la mitad y deberá contar con $28.000 al mes. En un contexto inflacionario, los nuevos costos del transporte quizás obliguen a muchas familias a definir nuevas formas de movilidad, algo que podría afectar al servicio de transporte reduciendo la cantidad de pasajeros transportados.

Esta situación vuelve a poner en boga el debate del horario corrido en el sector comercial, dada la gran inversión en transporte a erogar por los empleados para atender sus comercios en horarios partidos.

Embed SANTA FE | A partir del 1 de marzo, la nafta súper costará en promedio $888 en la ciudad de Santa Fe https://t.co/6oYAScMPXH — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 28, 2024

Aumento desde marzo

El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, se manifestó este miercoles al inminente aumento del boleto: "La preocupación se acrecienta día a día. Se mantienen miles de millones de pesos en subsidios para el transporte del Amba y seguimos con la discriminación hacia el interior, con lo que el sistema se hace insostenible de no aumentar el boleto".

"Vamos a esperar el transcurso de esta semana para saber las novedades en cuanto a la negativa de los subsidios o no, para la semana que viene hacer una reunión por Zoom con los intendentes del interior del país y tomar una decisión", continuó el intendente.

Queremos que se plasme para saber con que herramientas contamos para reclamar lo justo, porque los impuestos de los santafesinos están en Buenos Aires y la plata va al colectivo de Buenos Aires y luego no viene hacia el interior.

Confirmando que el boleto rondará los $700 en Santa Fe, el mandatario afirmó: "De no aparecer los subsidios nacionales el Gobierno provincial ya dijo que no puede hacerse cargo de lo que Nación no aporte y menos un municipio. Córdoba y Rosario ya lo llevaron a $700, Paraná lo mismo, Mar del Plata a $800. Esa es la cifra que rondará el boleto en Santa Fe y si sigue aumentando el gasoil vamos a estar en una complejidad".

colectivo urbano.jpg Servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe. Jose Busiemi

La idea del municipio es terminar de dilucidar los números finos esta semana para luego enviar el dictamen con el monto a Buenos Aires, se aplique en el sistema Sube y luego se actualice el nuevo precio de $700.

En relación al fallo judicial para devolver fondos del transporte a Chubut, Poletti indicó: "Como antecedente sirve, pero en el sistema de transporte nosotros no tenemos comunicación oficial de una quita de subsidios, por lo que no se puede litigar ni ir a la justicia porque no hay nada oficial. En el municipio tenemos la complejidad de ser los responsables de que el transporte funcione pero no manejamos ninguno de esos dineros que se reclaman. Provincia no recibió ninguna comunicación oficial de que lo subsidios iban a ser retirados".