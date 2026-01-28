Uno Santa Fe | Santa Fe | Festram

Sin acuerdo paritario, la Festram resolvió un paro total de actividades por 72 horas con movilizaciones y cortes de ruta

El gremio municipal rechazó nuevamente la oferta salarial y cuestionó la intervención del Gobierno provincial en la negociación

28 de enero 2026 · 13:39hs
Tras una nueva audiencia paritaria sin avances, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) resolvió un paro total de actividades por 72 horas, acompañado de movilizaciones y cortes de ruta, en reclamo de una recomposición salarial.

El encuentro se desarrolló ante el Ministerio de Trabajo y contó con la participación de los representantes paritarios de intendentes y presidentes comunales, junto a delegados de la Federación. Sin embargo, no se registraron progresos en la negociación, ya que los jefes municipales insistieron con la misma propuesta salarial, rechazada en tres oportunidades por FESTRAM por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial correspondiente a 2025.

Medidas

Ante este escenario, el Plenario de Secretarios y Secretarias de los 42 sindicatos adheridos resolvió llevar adelante un cese total de actividades los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero, con movilizaciones y cortes de ruta previstos para el viernes 30.

Desde la conducción de FESTRAM cuestionaron el rol del Gobierno provincial en el conflicto y sostuvieron que existe una injerencia indebida en la negociación paritaria de los trabajadores municipales. Según indicaron, el Ejecutivo santafesino se niega a trasladar la discusión a la Secretaría de Municipios y Comunas, lo que, afirmaron, genera un impacto negativo en los salarios del sector.

En ese sentido, señalaron que los trabajadores municipales no reciben aumentos desde octubre de 2025 y que la inflación acumulada desde entonces supera el 10%, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.

La medida de fuerza se desarrollará en todo el territorio provincial y podría afectar la prestación de servicios municipales y comunales durante las jornadas previstas.

Festram paro total
