Sin precios, falta de stock y poca demanda: los rubros más afectados por la escalada del dólar

Supermercados, construcción, casas de electrodomésticos y expendedores de neumáticos indicaron los pormenores sobre la afectación particular de la caótica situación macroeconómica en su día a día.

En una corrida histórica, no hay rubro que no resienta su funcionamiento de cara al día a día, con productos que no llegan, aumentos desmedidos, falta de precios y hasta la amenaza de una paralización de la actividad.