Sin reunión hasta el momento entre el Gobierno y policías, siguen las protestas en Rosario y Santa Fe

La supuesta reunión prevista no se concretó y, en su lugar, un grupo de representantes fue recibido por una secretaria del ministro. Los manifestantes reclaman diálogo directo con el Gobierno y advierten que continuarán las protestas en Rosario y Santa Fe hasta obtener respuestas.

La esperada reunión entre representantes de la fuerza policial y autoridades del Gobierno provincial finalmente no se concretó este lunes , lo que profundizó el malestar y mantuvo las manifestaciones tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe.

Según indicaron voceros de los agentes que impulsan el reclamo, no hubo un encuentro formal con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni . En su lugar, un grupo reducido de representantes fue recibido por quien —según relataron— se presentó como secretaria del funcionario y les comunicó que el ministro no se encontraba disponible.

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

Desde el sector policial señalaron que la intención era mantener un diálogo directo con las máximas autoridades del área para exponer sus planteos y buscar una salida al conflicto. “Queríamos hablar con el ministro o con alguien con poder de decisión”, expresaron referentes del reclamo, al tiempo que remarcaron que no obtuvieron respuestas concretas.

La falta de una reunión formal fue interpretada por los manifestantes como una señal negativa, lo que derivó en la continuidad de las concentraciones en distintos puntos de Rosario y Santa Fe. Los efectivos —muchos de ellos fuera de servicio— reiteraron que el objetivo es abrir una instancia de diálogo institucional que permita canalizar sus demandas.

En ese contexto, el clima se mantiene tenso y a la espera de una convocatoria oficial que destrabe el conflicto. Mientras tanto, las manifestaciones continúan y crece la expectativa sobre una eventual respuesta del Gobierno provincial.