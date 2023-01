Síndrome urémico hemolítico: piden especial cuidado con el consumo de carne picada en niños

Es por los casos de síndrome urémico hemolítico, que ya suman 5 en la provincia en enero. Los alimentos mal cocidos no son la única fuente de infección.

Ante esta cantidad de casos y al ser más de los que se registran habitualmente para esta época, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, pidió extremar los cuidados para no contraer escherichia coli, la bacteria que desata la enfermedad. "A este síndrome no lo produce cualquier escherichia coli sino el que es patógeno. Y hay que tener ciertos cuidados para no contraerlo", señaló.

La funcionaria destacó: "¿Dónde está esta bacteria? Especialmente en la superficie de la carne cruda. Y por eso cuando a los niños les damos carne tiene que estar bien cocida porque es la manera de que esta escherichia coli se anule" por eso "pedimos que los más chicos no coman carne picada porque este tipo de carne, al estar mezclada, no puede cocinarse de ambos lados", lo que representa un riesgo.

"No a la carne picada", enfatizó Martorano, y agregó: "Sí a la carne que no es picada pero bien cocinada, de ambos lados".

A su vez, la ministra pidió tener precaución con el consumo de agua no potable y el agua de piscinas y otros lugares donde los más pequeños suelen bañarse. "Esta puede ser otra vía de infección", advirtió.

¿Cómo se adquiere?

La bacteria puede ingresar al organismo a través de:

Las carnes poco cocidas, sobre todo carne picada.

Verduras crudas

La leche o productos lácteos sin pasteurizar

La contaminación cruzada (al usar la misma superficie o utensilios para lo crudo y lo cocido).

El agua no potable.

Las manos contaminadas (contagio de persona a persona).

El baño en aguas contaminadas.

Síntomas

En general, comienza con diarrea con presencia de sangre, dolores abdominales y vómitos. Es habitual que la persona se vea muy pálida y tenga alteración de la conciencia, disminución en la eliminación de orina y hasta convulsiones.

Los más chicos son los más vulnerables pero también los ancianos y las personas inmunocomprometidas.

No existe un tratamiento específico por lo que es clave que el diagnóstico se haga en forma rápida y se asista al paciente con medidas de soporte para no empeorar la situación. El SUH suele afectar los riñones y otros órganos.