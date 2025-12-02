Uno Santa Fe | Santa Fe | sueldos

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.

2 de diciembre 2025 · 09:22hs
El Gobierno provincial oficializó los incrementos salariales para empleados públicos, policías, penitenciarios y docentes. Desde este mes regirá una suba del 4,8% sobre el básico, además de una garantía mínima de bolsillo que no podrá ser inferior a $100.000 por trabajador.

Los cambios quedaron establecidos en los Decretos Nº 3045, 3046, 3047, 3048 y 3049, firmados el 30 de noviembre por el gobernador Maximiliano Pullaro y publicados esta semana. La medida surge de la última ronda de paritarias y busca compensar el impacto inflacionario del período julio–octubre 2025, donde el IPC provincial acumuló 8,8%.

En la Administración Central, el decreto dispone que ningún agente provincial cobrará menos de $718.946 de bolsillo en noviembre, cifra que se elevará a $725.494 desde diciembre, según consta en el artículo 13 del Decreto Nº 3045.

En tanto, el decreto destinado a seguridad y servicio penitenciario fija que el piso salarial será de $840.817 desde noviembre, y $848.474 desde diciembre.

Docentes: aumento garantizado por cargo y por hora

En el caso de los docentes, el decretó Nº 3049 confirma el mismo porcentaje de aumento, pero introduce escalas específicas: $100.000 de mejora garantizada para 22 horas cátedra de secundaria y $200.000 para 44 horas, con esquema proporcional para menos horas. Igual distribución para educación superior, con base en 18 y 36 horas cátedra

Además, se actualizan diferentes adicionales que impactarán en el bolsillo: Valor Índice 1, Complemento Índice 1, Reconocimiento a la Función Docente y Valor Punto, entre otros.

Un aumento que llega al básico y a los adicionales

El incremento del 4,8% se aplicará sobre el sueldo básico, pero también alcanzará los conceptos adicionales que no tengan movilidad automática, según establecen los decretos. Es decir, además del salario principal, subirán distintas sumas vinculadas a presentismo, funciones específicas, cargos jerárquicos y suplementos operativos.

En seguridad, por ejemplo, se modifican asignaciones por Riesgo y Dedicación, tareas de brigadas, Policía de Acción Táctica y complementos por funciones especiales.

En la administración central, el decreto actualiza escalas para API, Catastro, Fiscalía de Estado, Talleres Gráficos provinciales y Enress.

Jubilaciones y pensiones

Los tres decretos autorizan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones a trasladar los aumentos proporcionalmente al personal pasivo, de acuerdo a la normativa vigente. Esto incluye a jubilados docentes, retirados policiales y pensionados de la administración provincial.

El artículo 18 del decreto Nº 3045 establece que la jubilación mínima, desde el 1 de enero, será de $539.557,67 y desde el 1 de febrero $544.471,68. Y la pensión mínima provincial desde el 1 de enero será $404.668,25 y desde el 1 de febrero $408.353,76

El Gobierno justificó la decisión aplicada en diciembre al señalar que, con los incrementos anteriores, los salarios quedaron por debajo del índice de precios. El objetivo, señalaron, es “corregir el desfasaje” y evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo para los agentes estatales.

El acuerdo se enmarca en la política salarial del segundo semestre 2025 y será absorbido por próximas subas que resulten de futuras negociaciones paritarias.

