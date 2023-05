Reaccionó a los partidos de la Selección, se hizo viral y pudo conocer a Messi: "Muchos se ven reflejados en lo que digo"

En el video con el que se hizo viral critica a Dybala por decir que es "difícil jugar con Messi". Tras esa reacción los usuarios de redes comenzaron a amarlo. Al respecto, comentó : "La verdad me avergüenzo mal, hay que entender que en ese momento no tenía redes sociales ni nada. Fue un audio que le mandé a un amigo y él se lo mandó a un grupo de WhatsApp y así se viralizó. No tenía Instagram ni nada. Dije cosas espantosas y me da mucha vergüenza escucharlo, no me van a alcanzar los días para pedirle disculpas a Dybala por haberle dicho eso".

Nicolás, tras la viralización de ese momento, llegó hasta conversar con los jugadores 30 minutos después de que terminaban los partidos: "No lo puedo creer, son situaciones que los humanos no vivimos, son fuera de lo común y más para un tipo como yo. Me pongo en el lugar de cualquier persona que trabaja en la calle que no es del medio. Soy un tipo que trabaja de fletero, normal y esas cosas no nos suelen pasar a los que vamos de a pie sin llegar a los medios de comunicación, uno no se comunica con jugadores de fútbol, ni siquiera con un jugador de primera división. Les mandaba mensajes cuando terminaba el partido a cada uno de los que me sigue y ellos me contestaban a los 20 minutos, cuando estaban en el vestuario, qué más íntimo que ese momento".

El influencer, incluso logró intercambiar mensajes con Messi. "Era todo muy loco, cada vez que me contestaban en mi casa se gritaba como un gol. Intento ponerle un poco de humor, ser respetuoso, no sacar chapa de que me sigue uno. Antes del Mundial también tuve conversaciones y nunca las subí porque son mensajes privados de Instagram, no tengo por qué hacerlos públicos. Y todas estas cuestiones hacen que estos tipos digan «este tipo es positivo, tiene algún código». Y cuando terminó la Copa del Mundo le pedí permiso a cada uno de ellos para subir esos fragmentos de las conversaciones", dio a conocer el hombre.

Pese a que le gusta hacer estos videos para sus redes sociales, no descuida su trabajo: "Laburo todos los días, me levanto todas las mañanas, agarro mi camioneta y salgo a hacer fletes, esa es mi vida real. Lo otro es algo extraordinario que me sucedió, me sucede, y que lo disfrutó porque me saca de la rutina".

"Mi intención nunca fue representar a nadie, pero medio que la gente a veces me pone en el lugar de «nos representás a todos». Y en eso me refiero a la gente común, al laburante que el fútbol lo apasiona y muchos se ven reflejados en esa pasión, en lo que digo", expresó.

Finalmente, en marzo tuvo el encuentro más esperado, él y su familia pudieron conocer a Messi en persona. "Fue más que un sueño, porque soñarlo lo soñamos todos, todos los habitantes de este mundo, es una bendición total. Fue un momento tremendo, la generosidad, la humildad de Messi y de Paredes. No te puedo explicar la cara de mis hijos al ver a Messi, lo miraban como si tuviese... no sé. Para mis hijos él es Dios, como lo era para mi Maradona, y no tuve la suerte de conocerlo, pero la posibilidad de regalarle a mis hijos eso que es inolvidable", manifestó el fletero. De hecho, contó que cuando llegó al predio de la AFA para ese tan esperado momento no lo dejaron pasar y no le creyeron a quién iba a ver: "Ahí le escribí un mensaje a Messi desde la puerta, le dije «ayudame loco» y al toque me contestó «pasame tu teléfono que te hago llamar, se lo mandé y a los tres segundos me llamó un muchacho, me dijo «te llamo de parte de Leo, dónde estás» y así fue que entramos. O sea, el tipo estuvo atento a mi mensaje, es una locura por donde se lo mire".

