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Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

El PSG aplastó al Villarreal en España por la Champions League. Bayern Múnich derrotó al Atlético de Madrid y estiró su invicto en la competencia.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 20:12hs
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Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

Paris Saint-Germain aplastó por 6 a 0 a Villarreal en condición de visitante por la fecha 4 de la UEFA Champions League, en una jornada donde la acción en el continente también dejó el triunfo del Manchester United por 3 a 2 ante Roma, la victoria del Barcelona por 3 a 0 frente al Aston Villa y la goleada del Inter de Milán por 3 a 0 sobre Feyenoord.

En el estadio La Cerámica, el elenco de Luis Enrique demostró ser un equipo excepcional y arrasó desde el inicio pese a las ausencias por lesión de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

El elenco parisino montó un verdadero show al anotar cuatro goles en tan solo ocho minutos durante el primer tiempo. La cuenta se abrió a los 8 minutos por intermedio de João Neves, quien capturó un rebote en la puerta del área chica.

A los 11 minutos del primer tiempo, Désiré Doué aprovechó un error en la marca para marcar el 2 a 0 de derecha. Tan solo 60 segundos después, a los 12', Senny Mayulu anotó el tercero con una volea de zurda, y a los 16' Fabián Ruiz puso el 4 a 0 con pierna derecha.

En la etapa complementaria, Fabián Ruiz firmó su doblete a los cuatro minutos del segundo tiempo y David Boly selló el 6 a 0 definitivo a los 32'.

En la quinta fecha, PSG recibirá a Roma el miércoles 25 de noviembre a las 17:00 hs en el Parc des Princes, mientras que Villarreal visitará a S. Praga el mismo día a las 14:45 hs en el estadio Evzena Rosického.

Por el mismo certamen, Manchester United apagó el incendio en Old Trafford y cortó una racha de nueve partidos sin triunfos al remontar un 0-2 ante Roma.

El equipo italiano se había puesto en ventaja con goles de Matías Soulé a los 11 minutos y Donyel Malen de penal a los 17. En la segunda mitad, un penal ejecutado por el capitán Bruno Fernandes a los 13' descontó para el equipo conducido por Carrick, mientras que un doblete de Matheus Cunha en un lapso de tres minutos selló el vibrante 3 a 2.

Por su parte, Barcelona superó 3 a 0 al Aston Villa para recuperarse de su caída previa ante PSG. Lamine Yamal abrió la cuenta tras interceptar una mala salida de João Gomes y enganchar ante Pau Torres.

Pese a las respuestas del visitante con remates de João Gomes, Matthew Cash y Johan Manzambi, el club catalán sentenció el triunfo en el complemento con un doblete de Raphinha: el primero a los 7' tras desviarse en Pau Torres a pase de Anthony Gordon, y el segundo tras anticiparse a un centro tres dedos de Joao Cancelo. Aston Villa solo inquietó al final con un cabezazo de Leon Goretzka al palo.

El Bayern Múnich le ganó 2 a 0 como visitante al Atlético de Madrid por la Champions League y estiró su invicto. Tras un primer tiempo parejo donde el equipo de Simeone tuvo sus chances, los alemanes dominaron el complemento.

Lennart Karl abrió el marcador a los 9 minutos tras un error defensivo, y Konrad Laimer sentenció el 2 a 0 final a los 28 minutos. Con este triunfo, el Bayern alcanza los 8 puntos en la tabla.

Finalmente, Inter de Milán no tuvo problemas en Países Bajos y goleó 3 a 0 a Feyenoord para acomodarse en la zona de playoffs con 6 puntos.

Tras caer ante Real Madrid y Brujas y vencer a Shakhtar Donetsk, el Neroazurro dominó de principio a fin con tantos de Yann Bisseck a pase de Djed Spence antes de los 10 minutos, Pio Esposito aprovechando un rebote pasada la media hora, y Piotr Zielinski con un zurdazo tras una gran gambeta al inicio del segundo tiempo. En la próxima fecha, Feyenoord recibirá a Porto e Inter se medirá ante Stuttgart.

Resultados de la jornada en la Champions League

  • Galatasaray 2-0 Stuttgart
  • Shakhtar 0-1 Sporting Lisboa
  • Bodo/Glimt 0-0 Lille
  • LASK 4-0 Slovan
PSG Villarreal Champions League
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