Hay incertidumbre sobre las reuniones paritarias. Ayer se reunió durante cuatro horas la comisión técnica del salario de la paritaria docente y este jueves, a las 12, estaba previsto que se reanude la paritaria para terminar de definir una propuesta que los gremios le trasladarán a las bases. Sin embargo, el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, comunicó que fue suspendida no solo es reunión sino también las de la Administración Central y las de Salud.

Paritaria docente.jpg Por ahora, no hay definiciones en torno a las paritarias.

"Estamos a la espera de los anuncios de esta tarde, que dará el presidente de la Nación Alberto Fernández", dijo Pusineri a la prensa y adelantó: "Según lo que hablé con el gobernador, habrá que esperar y ver, pero es probable que los anuncios involucren cuestiones salariales para los trabajadores".

La oferta del gobierno este miércoles a los docentes consistió en un aumento del 12 por ciento respecto al salario de febrero y sería un 16 por ciento respecto al de diciembre de 2019. Ese incremento sería para el tramo marzo, abril y mayo y se llegaría a ese porcentaje contemplando los aportes del Fondo Nacional de Incentivo Docente que son aportes que no perciben los pasivos. Luego de la reunión que se iba a llevar a cabo hoy, en la que se esperaba una propuesta firme, los docentes iban a votar para saber si hay acuerdo o se establecen medidas de fuerza.

"No estamos de acuerdo, para nada", dijo Sonia Alesso, titular de Amsafé provincial, al salir del encuentro fallido y agregó: "La paritaria tenía que terminar, no sabemos cuáles van a ser los anuncios de la noche pero entendemos que la paritaria se tenía que dar. Venía difícil la discusión, pero la verdad es que no esperábamos que se suspenda la paritaria. Nos sorprendió a todos los que estábamos ahí".

Al ser consultada si se alcanzó a hablar de número, Alesso dijo que no. "Directamente nos anunciaron la suspensión de paritarias, tanto la nuestra como la de otros sectores. Expresamos claramente que la paritaria se tiene que retomar. Entendemos que tiene que haber una propuesta concreta y no tiene que ser unilateral la discusión, creo que está centrada en eso. No sabemos qué anuncios se van a hacer hoy pero entendemos que la paritaria hoy se podría haber cerrado o por lo menos tener una propuesta para poder llevársela a nuestros compañeros. Planteamos a las autoridades que la retomen cuanto antes, es urgente un aumento salarial".

"Hay formas digitales de reunirse. Lo hace el gobierno nacional, ¿por qué no lo puede hacer una paritaria? Hay herramientas para consultar. Se pueden tener reuniones más pequeñas o fraccionadas, vamos a ver qué pasa esta noche. Lo que si reiteramos es que no estamos de acuerdo con esta suspensión unilateral. También planteamos la preocupación por la cuestión alimentaria, por nuestros niños y niñas y los turnos de docentes que tienen mucha presión en sus lugares de trabajo con lo que está pasando".

Por su parte, el titular de Sadop, Pedro Bayúgar, evaluó: "Parece ser que hay un superpoder que nos impide negociar. Fue una no propuesta y suspensión de paritaria. Hicimos saber que cualquier cosa que venga de los nacional, no puede estar incluido en lo provincial, tiene que ser algo por encima o sumándose".