Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Las intensas ráfagas de viento que se desataron en la tarde de ayer y que continuaron hasta la madrugada de hoy, provocaron la caída de los árboles en distintas partes de la ciudad

20 de agosto 2025 · 10:28hs
Las intensas ráfagas de viento que se desataron en la tarde de ayer y que continuaron hasta la madrugada de hoy, provocaron la caída de 20 árboles en distintas partes de la ciudad. Cuadrillas municipales y personal del COBEM intensifican las tareas para realizar el despeje de la vía pública y hasta el momento levantaron 14.

Los distintos equipos realizan diferentes trabajos para limpiar las bocas de tormenta y las cámaras de registro para sacar las hojas y la basura que se acumuló por la lluvia y el viento. Las tareas se intensifican con la intención de volver la ciudad a la normalidad.

Vale mencionar que el servicio de transporte público está funcionando con regularidad, presentándose algunos desvíos de los recorridos habituales en función de las distintas situaciones en la vía pública producto de la caída de los árboles y de otras situaciones. En este sentido, la Línea La Boca se encuentra fuera de servicio, debido a problemas de infraestructura.

Los datos de lluvia

Según la red de estaciones meteorológicas propias, los datos de lluvia de hoy miércoles 20, hasta las 6 fueron:

DOAE (COBEM): 0,00 mm

Centro: 2,75 mm

CIC F. Zuviría: 3,50 mm

Se registró una intensidad máxima de 3 mm/h, en el Centro a las 00:30; mientras que la ráfaga de viento máximo fue de 49,8 Km/h de dirección Sudoeste (SO) en el CIC F. Zuviría a las 00:30.

Los datos de lluvia acumulados entre el martes 19 y el miércoles 20 (hasta las 6 )

DOAE (COBEM): 97,75 mm

Centro: 103,25 mm

CIC F. Zuviría: 108,75 mm

Hasta el momento ingresaron a través del Sistema de Atención Ciudadana 0800 777 5000, el reclamo por 20 árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. De los cuales 14 ya fueron atendidos, despejando la calzada.

• LEER MÁS: Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

