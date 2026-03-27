Taxis en alerta: el aumento del combustible dispara un pedido urgente de suba de tarifas

Desde la Sociedad de Taximetristas advierten que los costos son “insostenibles” y preparan un pedido formal al municipio. La bajada de bandera quedó muy por debajo del valor real

La escalada del precio del combustible encendió las alarmas en el sector de los taxistas de Santa Fe , que aseguran atravesar una situación “crítica” por el fuerte desfasaje entre los costos y las tarifas vigentes. Desde la entidad que los nuclea confirmaron que trabajan en un pedido de aumento de tarifas que será presentado en el corto plazo al municipio.

En diálogo con Telefé Santa Fe, Damián Cáceres , referente de la Sociedad de Taximetristas, explicó que la suba constante de la nafta impacta de lleno en la actividad y complica la rentabilidad diaria. “El combustible no para de aumentar y eso preocupa mucho a los trabajadores del volante. Los costos se vuelven insostenibles y hay incertidumbre”, sostuvo.

Según detalló, la situación se agravó en los últimos días debido a reiterados incrementos. “Nuestra situación es crítica. La nafta aumentó tres veces en 10 días y se nos van los números día a día”, remarcó, reflejando la preocupación del sector.

Uno de los puntos más sensibles es la bajada de bandera, que actualmente se encuentra muy por debajo de los valores que establecen las ordenanzas vigentes. “Hoy la ordenanza municipal fija un equivalente a un litro y medio de nafta súper como bajada de bandera, lo que debería estar por encima de los 3.000 pesos, pero hoy está entre 1.300 y 1.380. Es muchísima la diferencia”, explicó Cáceres.

En este contexto, desde la entidad confirmaron que ya analizan un incremento tarifario. “Lo estamos evaluando y trabajando puertas adentro. Muy posiblemente hagamos una presentación formal”, anticipó.

Poca demanda

Además del impacto del combustible, los taxistas también advierten una caída en la demanda de pasajeros, lo que agrava aún más el panorama. “La demanda ha bajado y hay muchos factores: la situación económica del país y también el crecimiento de las aplicaciones de transporte”, indicó.

Sobre este último punto, Cáceres hizo referencia a la nueva ordenanza municipal que regula el funcionamiento de las plataformas digitales. “Desde el 15 de enero está regulado y estamos exigiendo controles. El que quiera trabajar con aplicaciones puede hacerlo, pero como corresponde”, señaló.

La normativa también introdujo cambios importantes en el sistema de licencias. Por primera vez, se permitirá el traspaso entre remises y taxis, y una vez finalizado ese proceso —previsto para el 17 de abril— se abrirá el padrón para nuevas licencias hasta completar el cupo histórico de 681 taxis en la ciudad.

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