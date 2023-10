Taxista baleado: volvieron a pedir por la mampara antivandálica, una iniciativa que no avanza en el Concejo

"Estamos cansados, hace bastante pedimos seguridad. Estamos con bronca. La mampara antivandálica habría evitado el hecho, por el grosor que presenta la bala no llega. No hubo ninguna novedad de los concejales, que nos dicen, nos prometen, pero pasan dos semanas y nada más", expresó Germán, compañero del taxista baleado.

El trabajador hizo referencia a la nota presentada por remiseros y taxistas autoconvocados en el Concejo Municipal a mediados de año, insistiendo por dispositivos como la mampara o el asiento antivandálico. Si bien se pidieron preferencias para que el documento sea tratado prioritariamente en comisiones, UNO Santa Fe pudo averiguar que no se avanzó en la confección del expediente necesario para su tratamiento. De esta forma, la iniciativa sigue "durmiendo" en el Concejo Municipal.

Cabe recordar que el Concejo ya aprobó un proyecto de ordenanza similar en 2017, pero que el ejecutivo local vetó en su momento. Su argumento fue que la utilización de mamparas (en ese entonces no se trataba de asientos antivandálicos) no estaba contemplada en las normas con las que se homologa y autoriza a los vehículos que circulan en el país. También adujo que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no había realizado ensayos que den el visto bueno para su uso.

"Otro Fernando"

"Ayer pudo haber ido otro Fernando, gracias a Dios no pasó. Fue una cuestión de suerte, porque por centímetros nuestro compañero no está muerto", expresaron compañeros del taxista atacado. Los trabajadores del volante se referían al caso de Fernando Rodríguez, un taxista de 39 años que fue asesinado de un balazo en el tórax en inmediaciones del parque Juan de Garay en 2017.

Las críticas continuaron: "No queremos cortar la calle porque eso enfada a la gente. Pero nosotros estamos sufriendo y los delincuentes están libres ¿Dónde esta la seguridad entonces?".

"Hoy en día no queremos levantar la gente a la calle porque no sabemos si vamos a volver a nuestras casas", aseguraron los trabajadores del sector.

