"Te tenemos filmado": el insólito robo que sufrió Mario Pereyra frente a su casa

El músico santafesino denunció en redes sociales que un hombre fue filmado mientras se llevaba piedras de la vereda de su casa. El episodio ocurrió este sábado por la mañana y generó repercusiones entre sus seguidores

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona roba elementos de la puerta de la casa de Mario Pereyra.

El reconocido cantante de cumbia santafesina Mario Pereyra expuso en las últimas horas un insólito hecho de inseguridad ocurrido frente a su vivienda, donde una persona fue captada por cámaras de vigilancia mientras robaba piedras de la vereda .

A través de su cuenta oficial de Instagram , el popular “Master” de la cumbia compartió las imágenes del episodio. En el video se observa a un individuo que desciende de un vehículo, empuña una pala y carga piedras en al menos tres baldes , para luego retirarse del lugar con absoluta tranquilidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Pereyra (@mariopereyra__ok)

Según los registros fílmicos, el hecho ocurrió el sábado 10 de enero por la mañana, minutos después de las 8, frente al domicilio del músico, en la ciudad de Santa Fe.

Junto a la publicación, Mario Pereyra expresó su enojo con un mensaje contundente: “Te tenemos filmado y con datos”, y advirtió que avanzará por la vía legal si no se produce la restitución de lo robado.

“Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la denuncia”, escribió.

En el mismo posteo, el cantante agregó una frase cargada de ironía: “Llevalo y dejalo nomás de donde lo sacaste”.

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales, donde seguidores y fanáticos no tardaron en manifestar su apoyo, entre la indignación y el humor.

“No puedo creer que la gente se tome tiempo de su vida para ir y hacer estas cosas”, comentó una usuaria. Otro mensaje resumió el sentir general con ironía: “Robar piedras es re crotera, pero robarle las piedras de la vereda al Master es un montón”.

Incluso, varios fanáticos tomaron el episodio con humor y le sugirieron a Pereyra que transforme la situación en una canción, fiel a su estilo popular y al vínculo cercano que mantiene con su público.