Uno Santa Fe | Santa Fe | filmado

"Te tenemos filmado": el insólito robo que sufrió Mario Pereyra frente a su casa

El músico santafesino denunció en redes sociales que un hombre fue filmado mientras se llevaba piedras de la vereda de su casa. El episodio ocurrió este sábado por la mañana y generó repercusiones entre sus seguidores

10 de enero 2026 · 15:33hs
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona roba elementos de la puerta de la casa de Mario Pereyra.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona roba elementos de la puerta de la casa de Mario Pereyra.

El reconocido cantante de cumbia santafesina Mario Pereyra expuso en las últimas horas un insólito hecho de inseguridad ocurrido frente a su vivienda, donde una persona fue captada por cámaras de vigilancia mientras robaba piedras de la vereda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular “Master” de la cumbia compartió las imágenes del episodio. En el video se observa a un individuo que desciende de un vehículo, empuña una pala y carga piedras en al menos tres baldes, para luego retirarse del lugar con absoluta tranquilidad.

Según los registros fílmicos, el hecho ocurrió el sábado 10 de enero por la mañana, minutos después de las 8, frente al domicilio del músico, en la ciudad de Santa Fe.

Junto a la publicación, Mario Pereyra expresó su enojo con un mensaje contundente: “Te tenemos filmado y con datos”, y advirtió que avanzará por la vía legal si no se produce la restitución de lo robado.

“Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la denuncia”, escribió.

En el mismo posteo, el cantante agregó una frase cargada de ironía: “Llevalo y dejalo nomás de donde lo sacaste”.

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales, donde seguidores y fanáticos no tardaron en manifestar su apoyo, entre la indignación y el humor.

“No puedo creer que la gente se tome tiempo de su vida para ir y hacer estas cosas”, comentó una usuaria. Otro mensaje resumió el sentir general con ironía: “Robar piedras es re crotera, pero robarle las piedras de la vereda al Master es un montón”.

Incluso, varios fanáticos tomaron el episodio con humor y le sugirieron a Pereyra que transforme la situación en una canción, fiel a su estilo popular y al vínculo cercano que mantiene con su público.

filmado casa robo Mario Pereyra
Noticias relacionadas
Dos autos incendiados, en distintos barrios, durante la madrugada de este sábado en la ciudad

Alarma por dos incendios de autos durante la madrugada en Santa Fe

Después de las lluvias, consejos para descacharrar para prevenir el dengue

Después de las lluvias, las recomendaciones para descacharrar y prevenir el dengue

Este año lo vamos a completar en todo el cordón sur. Vamos a tener unas 7000 cámaras en esta zona, dijo Cococcioni.  

Santa Fe avanza con la flagrancia virtual y el uso de inteligencia artificial para combatir el delito

Tormenta y lluvias en la ciudad de Santa Fe

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Lo último

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Último Momento
Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Ovación
Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Olmedo se la juega: Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande

Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"