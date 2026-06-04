Temporada de frío, demanda de termómetros: del viejo mercurio al desembarco del de galio

Arrancó la temporada de virus respiratorios en Santa Fe . La gripe A pica en punta respecto de otras afecciones típicas del frío , y por eso, a la par de la venta de paracetamol e ibuprofeno en las farmacias locales aumenta la demanda de termómetros.

El botiquín familiar cambió por completo en los últimos años. La forma en que se mide la fiebre atravesó una transición tecnológica obligada, impulsada tanto por la seguridad ambiental como por la búsqueda de la precisión instantánea.

¿Cuáles son las opciones? ¿Tienen todos la misma utilidad? Qué instrumentos para medir la temperatura en el domicilio son los más utilizados.

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Los termómetros que ya no van más: el adiós definitivo al mercurio

Aquellos clásicos termómetros de vidrio con la línea plateada, que requerían el famoso "sacudón" para bajar la marca, ya forman parte del pasado arqueológico de la medicina. Su fabricación y venta fueron prohibidas debido a la alta toxicidad del mercurio, un metal pesado que, ante una rotura accidental, representa un peligro serio para la salud y el medioambiente. Si todavía queda alguno en el cajón, la recomendación médica es unánime: es hora de jubilarlo.

Esos termómetros se prohibieron en la Argentina en 2020 por ley debido a su toxicidad. La fabricación, la importación y la venta están canceladas desde entonces. Pero por décadas fueron los que se usaban y hay hogares en los que todavía existen. En el imaginario popular son los que tienen más precisión, aunque no es así ya que los digitales o los que contienen galio en lugar de mercurio tienen la misma utilidad.

Los digitales: la practicidad al alcance de la mano

Desde que salieron de escena los termómetros de mercurio, la opción más ofrecida es la del termómetro digital. Tienen ventajas porque son seguros, miden en forma rápida (en 30 o 60 segundos) y son los más aptos para los chicos que quizá no se quedan quietos cuando es necesario medirles.

Mucha gente siente que no miden correctamente los digitales y lo que puede pasar es que de un año a otro o con el correr de los meses la batería se gaste y eso los descalibra, entonces no coincide el síntoma con lo que muestra el termómetro. No conviene cambiar la pila, por el costo.

Fueron los encargados de jubilar al mercurio. Estos termómetros ganaron terreno gracias a su velocidad, su pantalla de fácil lectura y la alarma sonora que avisa cuándo retirar el sensor. Dentro de esta categoría, la tecnología avanzó en dos ramas claras:

Digitales de contacto: los más comunes y económicos, ideales para el uso hogareño clásico (axilar o bucal).

los más comunes y económicos, ideales para el uso hogareño clásico (axilar o bucal). Infrarrojos (sin contacto): tuvieron su auge absoluto durante la pandemia. Miden la radiación térmica de la frente o el oído en apenas un segundo, siendo los favoritos para pediatría o controles masivos, aunque su precisión puede alterarse si no se usan a la distancia correcta.

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El novedoso galio: la evolución ecológica del vidrio

Para quienes extrañan la infalibilidad y la duración eterna de los antiguos instrumentos de vidrio pero quieren estar seguros, el termómetro de galio (o galinstan) es la gran novedad.

¿Cómo funciona? Utiliza una aleación líquida de galio, indio y estaño. Es completamente inoloro, no es tóxico y si el tubo se rompe, el metal se limpia sin riesgo alguno.

Mantiene el mismo diseño analógico tradicional y la altísima precisión de décimas que tenía el mercurio, pero adaptado a las normas ecológicas actuales. Su única contra es que, al igual que su antecesor, requiere unos minutos de espera bajo el brazo para dar la lectura final, un tiempo que la inmediatez digital ya saca ventaja.

Es común que en una casa haya más de uno. Tal vez está el digital y si quedan dudas se usa el de galio. Respecto al digital, se pueden tener dos y entonces ante la duda, se chequea.

Los farmacéuticos recomiendan usar en el hogar el digital ya que es rápido, seguro (el de galio puede romperse) y es económico, y apto para todas las edades. De todos modos el termómetro de galio no tiene toxicidad, es "ecológico".

Cuándo es fiebre y cuándo febrícula

De acuerdo a la mayoría de las guías científicas estos son los valores que se tienen en cuenta:

Febrícula: temperatura corporal entre 37,3 °C y 37,9 °C

Fiebre: temperatura corporal igual o mayor a 38 °C.

Los precios de los termómetros

Existe una gran variedad de marcas. Los más accesibles de los digitales cuestan alrededor de los 5.000 pesos. Y en general se ubican en un promedio de 8.000 a 10.000 pesos, siendo los más caros los de 12.000.

Los que contienen galio van desde los 7.500 a 12.000 pesos.

El método ambulatorio para medir la fiebre en el hogar es colocarlo en la axila.