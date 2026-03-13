Trabajadores de la empresa láctea Verónica acampan frente a la planta de Lehmann por la paralización de la producción y salarios adeudados

Denuncian que la fábrica está parada desde enero y que la empresa debe sueldos y aguinaldos. Si no hay respuestas, adelantaron que marcharán hacia la ruta 34 para visibilizar el conflicto

Trabajadores de la empresa láctea Verónica iniciaron un acampe frente a la planta ubicada en Lehmann , en el departamento Castellanos, en reclamo por la paralización total de la producción y el atraso en el pago de salarios .

La medida de protesta se da en un contexto de fuerte incertidumbre laboral que afecta a más de un centenar de empleados de esa planta , quienes denuncian que desde mediados de enero la fábrica dejó de recibir leche y detuvo completamente la actividad.

“La planta está totalmente parada. Desde mediados de enero que no entra ni un litro de leche, por lo tanto no hay materia prima y no producimos”, explicó Ángel Villarroel, uno de los trabajadores afectados, en declaraciones a un medio rosarino.

Según detalló, aunque siguen siendo empleados de la firma y cumplen sus horarios habituales, no tienen tareas productivas y solo permanecen en la planta para custodiar las máquinas.

Ante esa situación, los trabajadores resolvieron instalar un acampe frente al establecimiento junto a sus familias, mientras esperan definiciones de la empresa.

Embed

Posible protesta en la ruta 34

La medida de fuerza continuará hasta obtener alguna respuesta. Si bien el miércoles hubo una reunión entre el sindicato Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y representantes de la empresa, no se registraron avances significativos.

Las partes acordaron volver a reunirse el próximo lunes para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, los trabajadores organizan una movilización hacia la Ruta Nacional 34 para darle mayor visibilidad al reclamo.

“Queremos que el conflicto llegue a la patronal y que tomen una decisión: reactivar la planta o venderla a un nuevo inversor”, señalaron.

veronica lacteos.jpg Lácteos Verónica

Una planta preparada para producir

En la planta de Lehmann trabajan 123 personas entre operarios, jerárquicos y personal administrativo. Según explicó Villarroel, se trata de un establecimiento con tecnología moderna y capacidad productiva importante.

“Allí elaboramos leche en polvo y quesos semiduros como Tybo y Pategrás, y hasta hace poco procesábamos alrededor de 500 mil litros de leche por día”, indicó.

El trabajador, que lleva 35 años en la empresa, aseguró además que la firma mantiene deudas salariales desde noviembre o diciembre, dependiendo del caso, además de aguinaldo y los sueldos de enero y febrero. “Estamos en una situación muy delicada y angustiante”, expresó.

Un conflicto que afecta a tres plantas

La crisis no se limita a Lehmann. También impacta en las plantas que la empresa tiene en Clason, Totoras y Suardi, donde unos 700 puestos de trabajo están en riesgo.

La situación genera preocupación en toda la cadena productiva. Productores tamberos aseguran que la empresa mantiene una deuda cercana a los 60 millones de dólares, lo que profundiza el impacto en el sector lechero santafesino.