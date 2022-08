Trabajos de iluminación y bacheo previstos para este martes

Eva Perón, entre San Martín y San Jerónimo

San Luis, entre Irigoyen Freyre y Eva Perón

San Luis, entre Eva Perón y La Rioja

Lavalle 4400

Mitre 4200

Mitre 4100

Iturraspe 1500

J.P. López, desde Peñaloza hacia Gobernador Freyre

Azcuénaga, entre Estrada y diagonal Aguado

Avellaneda y Pedro Ferré

Pasaje Quiroga, entre 3 de Febrero y Amenábar

Mendoza y Juan Díaz de Solís

San José, entre Corrientes y Moreno

San Lorenzo al 1500

Saavedra y 3 de Febrero

Luciano Torrent, entre Gobernador Freyre y pasaje Echeverría

Güemes al 4600

Avenida Peñaloza, desde Zeballos hasta Gorriti, sentido sur-norte

Cabe recordar que, en caso de lluvia, se suspenden las tareas.

Iluminación

En el marco del plan Santa Fe se Ilumina, el municipio se aboca a recuperar el alumbrado existente en toda la ciudad. Cuadrillas municipales trabajan en la colocación de nuevas columnas de iluminación y artefactos led en distintos barrios y avenidas.

Las tareas se realizarán en:

Villa Setúbal

Parque Garay

Avenida 7 Jefes

Trabajos en el arbolado público

La Municipalidad recuerda que los trabajos de poda del arbolado público sólo se concretan a los efectos de despejar cámaras de seguridad y facilitar la visualización, o ante la colocación de nuevas columnas de alumbrado. Del mismo modo, esta tarea recibe la denominación de poda sanitaria cuando los ejemplares poseen ramas secas y/o colgantes que representan un peligro para los peatones o el tránsito.

Se realizarán labores de este tipo en la avenida Almirante Brown, entre Salvador del Carril y Calcena.

Castraciones a animales de compañía

La Municipalidad brinda los servicios de tratamiento contra la sarna, curaciones, desparasitaciones, ATB y castraciones de forma gratuita y por orden de llegada. En el caso de las castraciones, las mismas se realizan exclusivamente de 8 a 10 y es necesario obtener un turno, el cual se entrega en el mismo lugar, al momento de la apertura.

Esta semana, la atención se realizará en:

Puestos fijos: de lunes a viernes, 8 a 17

IMUSA I, Parque Juan de Garay (Obispo Gelabert 3691)

IMUSA II, Jardín Botánico (San José 8400)

Quirófanos itinerantes: de lunes a viernes, 8 a 13

Vecinal San José (Zavalla 7181)

Barrio Santa Rosa (Mendoza 4445)

Puesto móvil: de lunes a viernes de 8 a 12

Vecinal Favaloro (Lamadrid 10.550)

Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y ser mayores de 6 meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de postparto.

Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.