"Vamos a ser durísimos": Santa Fe puso en marcha controles de carga y advierten sanciones ejemplares a camiones con sobrepeso

El operativo “Santa Fe pesa” comenzó este lunes en rutas provinciales. Habrá multas elevadas, retención de vehículos y licencias para quienes circulen con exceso de carga

Desde este lunes, la provincia de Santa Fe activó controles intensivos de carga en camiones que circulan por rutas provinciales , con el objetivo de frenar el exceso de peso, preservar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en el tránsito. La medida forma parte del Operativo Verano y tendrá continuidad en el tiempo.

Los operativos son realizados de manera conjunta por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), bajo el nombre de “Santa Fe pesa”. Desde el gobierno provincial remarcaron que el tránsito de camiones con sobrecarga es una de las principales causas del deterioro acelerado del pavimento.

“Santa Fe está invirtiendo muchísimo dinero en reparar rutas y hacerlas doble carril, y algunos camiones con exceso de carga las rompen. Por eso la decisión es ser durísimos: vamos a sacar camiones y licencias”, advirtió en Cada Día (El Tres) el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Según datos oficiales, rutas proyectadas para durar alrededor de 10 años comienzan a mostrar daños severos a los cuatro años -o incluso antes- como consecuencia del sobrepeso. “No vamos a permitir que, con todo el esfuerzo económico que estamos haciendo, algunos vivos pasen excedidos de peso y rompan todo”, remarcó Enrico.

El funcionario subrayó además que las rutas santafesinas están entre las más castigadas del país. “Santa Fe es una zona de embudo por donde circulan camiones de 13 provincias cargados con cereales. Lo que soporta una ruta santafesina no lo soporta ninguna otra del país. Eso nos obliga a estar reparando permanentemente, y es injusto para quien circula en regla que otro venga y destruya lo que costó carísimo”, sostuvo.

El impacto

Desde Vialidad Provincial, el administrador general Pablo Seghezzo explicó que el impacto del exceso de peso es visible en distintos tramos. “Hay rutas que deberían funcionar diez años sin inconvenientes, pero a los cuatro ya requieren sellados, bacheos y reparaciones constantes. Incluso se ven huellas profundas en los accesos a la zona portuaria y calzadas en buen estado a la salida: eso es claramente por exceso de carga”, señaló.

El control del peso no apunta solo a cuidar las obras viales, sino también a reducir riesgos en la circulación. El exceso de carga altera la dinámica del vehículo, alarga las distancias de frenado y aumenta las posibilidades de siniestros, especialmente en rutas deterioradas.

En ese sentido, el secretario de la APSV, Carlos Torres, destacó que se trata de un operativo integral. “No es solo para cuidar las rutas, sino para garantizar la seguridad pública y controlar que los vehículos estén en regla”, explicó.

Torres también cuestionó la falta de controles en rutas nacionales. “Nosotros queremos cuidar la enorme inversión que hace Santa Fe, a diferencia de lo que pasa en rutas nacionales, donde no hay controles de peso y están destruidas. Esto no es solo un problema de dinero, es una cuestión humanitaria: hablamos de salvar vidas”, afirmó.

Durante los controles se verifica la carta de porte, el tipo de carga, el destino y el peso por eje del vehículo, con un margen de tolerancia establecido. “Según la gravedad de la infracción, se define el monto de la multa y si el camión puede o no continuar. Si está muy excedido, no sigue circulando”, detalló Torres.

Además de labrar el acta al conductor, la infracción alcanza al titular del transporte, que deberá afrontar los costos de trasvasar la carga, el acarreo y el resguardo del vehículo. “Vamos a movernos por distintas rutas el mismo día para que todos sepan que estamos controlando”, adelantó.

De acuerdo a la Ley Provincial 13.169, los camiones que superen los pesos máximos permitidos pueden recibir multas de hasta 20.000 Unidades Fijas, además de la retención del vehículo y de la licencia de conducir en los casos más graves.