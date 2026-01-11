Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Las cifras superan las de 2019, hasta ahora el año con mejores registros en la historia provincial. En 2025, 176 santafesinos donaron órganos y tejidos, posibilitando 238 trasplantes, con la participación de 30 efectores públicos y privados articulados por el Cudaio.

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), informó que en 2025 en Santa Fe se registraron 176 donantes, superando por siete la marca histórica de 2019. De ese total, 97 fueron de órganos y 79 de tejidos, quedando muy cerca del récord de 98 procedimientos de órganos alcanzado seis años atrás.

Al mismo tiempo, se alcanzó la cifra histórica de 238 trasplantes de órganos posibilitados por donantes santafesinos, lo que representa que esos pacientes dejaron de estar en la lista de espera, tanto de Santa Fe como del resto del país, ya que la asignación de órganos sigue criterios de compatibilidad a nivel nacional.

Otro de los hitos de 2025 fue el récord de 79 procesos de donación de tejidos, en los que no es viable la ablación de órganos pero sí la de córneas, válvulas cardíacas o tejido óseo. El Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, concentró 43 de esos procedimientos, alcanzando el registro más alto para un efector y equiparando la marca lograda por el Heca de Rosario en 2012.

Gestión sanitaria y decisiones estratégicas

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó que “estos resultados integran la capacitación y el compromiso de los equipos de salud, una mayor capacidad de detección en el sistema y una conciencia social que se consolida en Santa Fe”.

En relación con los operativos, señaló que si bien la mayoría se concretó en hospitales públicos, en 2025 se registraron 39 donaciones de órganos en clínicas y sanatorios, más del 40 % del total, un porcentaje récord a nivel nacional, donde esa participación alcanza entre el 10 y el 20 %. Andrada subrayó que este crecimiento responde a una política sostenida del Ministerio de Salud, impulsada por la ministra Silvia Ciancio, orientada a ampliar la geografía y los ámbitos de detección y resolución de potenciales donaciones.

Otro de los avances estratégicos de 2025 fue la incorporación de la donación en asistolia controlada, una práctica que permite ampliar las posibilidades de procuración. En este marco, Andrada recordó que en el Hospital Cullen se realizó la primera ablación cardíaca en un donante adulto en Latinoamérica, en un operativo articulado con la provincia de Córdoba.

Traslados por tierra y por aire

Una de las últimas imágenes impactantes del año fue el estreno de la nueva pista del aeropuerto de Rosario con un vuelo sanitario que trasladó desde Mendoza a un equipo de trasplante que ablacionó corazón e hígado, para luego regresar e implantarlos en su provincia.

Pero la historia de las varias marcas récords concretadas en 2025 no puede contarse prescindiendo del rol crucial que cumple la estructura logística de la Provincia: “los choferes de nuestro equipo de movilidad recorren casi 1 millón de kilómetros cada año, no sólo para trasladar órganos, sino también para hacer de nexo permanente en las etapas más invisibles de los operativos, como por ejemplo llevar muestras al laboratorio que analiza las compatibilidades, traslado de personal, coordinación con aeropuertos y helipuertos. Y eso se suma a la asistencia de todo el sistema provincial del SIES 107, aeropuertos, Policía y Justicia. En definitiva, la procuración de órganos y tejidos es una práctica que supera lo exclusivamente médico y precisa del compromiso y rigor profesional de cientos de agentes, así como de políticas públicas determinantes, como las que lleva adelante el Ministerio de Salud”.

Los 30 efectores que generaron el récord de 2025

Entre los establecimientos destacados del año pasado, el Hospital Cullen, en la ciudad de Santa Fe, obtuvo la mayor cantidad de procesos, sumando órganos y tejidos, con 60, mientras que el HECA, en Rosario, fue el que registró más donantes de órganos, con 21.

En el sistema público también procuraron órganos y tejidos los hospitales Iturraspe y Orlando Alassia; Centenario, Roque Sáenz Peña y Policlínico PAMI II; Jaime Ferré; Eva Perón y Central de Reconquista.

Mientras tanto, entre los privados, se destacaron el Hospital Italiano de Rosario y el Sanatorio del Diagnóstico de Santa Fe, con ocho y siete donantes, respectivamente. Y también hubo operativos en los sanatorios Mayo, Garay, Santa Fe, San Gerónimo y Clínica de Nefrología, de la capital; Clínica 10 de Septiembre, de Sunchales; Clínica Parra, de Rafaela, Sanatorio Esperanza, de esa ciudad; y en los sanatorios de Niños, Italiano Centro, Ipam, Parque, Laprida, Aliare, Americano, Delta, Hospital Español y de la Mujer, estos últimos todos de Rosario.