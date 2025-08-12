Uno Santa Fe | Santa Fe | martes

Martes anticipo de primavera antes de la llegada de un nuevo frente frío a la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

12 de agosto 2025 · 07:37hs
El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nubes, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 10.2º, ST: 9.1º y se espera que la máxima alcance los 24º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la persistencia de un sistema de alta presión que mantiene las condiciones estables en la región, no obstante ello y por acción de las corrientes de aire cálidas provenientes del norte del continente, se observa también una tendencia gradual en suave ascenso de las temperaturas, la cual acompaña una leve tendencia a inestabilizarse. Esta situación se desarrolla, previo al ingreso de un nuevo sistema frío, el cual permitiría el descenso de los registros térmicos hacia finales de la semana, junto con una potenciación del sistema de alta presión.

Miércoles con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a estables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 10º y suave descenso de las máximas, 20º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados del sector sur/sureste.

En tanto se espera un jueves con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 17º. Vientos moderados del sector este/sureste.

Por último viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

