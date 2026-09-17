La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 17 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 17 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
17 de septiembre 2026 · 07:07hs
• 8 a 12:
- Padre Genesio, Pasaje Quiroga, Pavón y Pasaje Vías
Reemplazo de postes
- J.J. Paso, 3 de febrero, San Juan y Saavedra
Maniobras de reconfiguración
• 9 a 13
- avenida Blas Parera, Gorostiaga, Zeballos y Lamadrid
- avenida Peñaloza, Regimiento 12 de Infantería, Boneo y Estrada
Mantenimiento
- Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
- Pavón, Zeballos, 4 de enero y Roque Sáenz Peña
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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