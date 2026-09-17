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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 17 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

17 de septiembre 2026 · 07:07hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 17 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12:

- Padre Genesio, Pasaje Quiroga, Pavón y Pasaje Vías

Reemplazo de postes

- J.J. Paso, 3 de febrero, San Juan y Saavedra

Maniobras de reconfiguración

• 9 a 13

- avenida Blas Parera, Gorostiaga, Zeballos y Lamadrid

- avenida Peñaloza, Regimiento 12 de Infantería, Boneo y Estrada

Mantenimiento

- Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

- Pavón, Zeballos, 4 de enero y Roque Sáenz Peña

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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