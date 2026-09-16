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Ante la falta de respuestas de la Municipalidad, Bº Candioti Sur le pone números al malestar por el Seom: hasta $250.000 al mes por frentista

La Vecinal Candioti Sur anticipó a UNO Santa Fe que dará a conocer este jueves los resultados del relevamiento realizado en el barrio. Reclaman que pasaron tres meses sin respuestas por parte de la Municipalidad y cuestionan el costo del estacionamiento.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de septiembre 2026 · 20:43hs
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Vecinal Candioti Sur. Presentará resultados de relevamiento sobre el impacto del Seom este jueves.

Vecinal Candioti Sur. Presentará resultados de relevamiento sobre el impacto del Seom este jueves.

La Vecinal Candioti Sur presentará este jueves los resultados de un relevamiento realizado durante las últimas semanas para medir el impacto del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) en el barrio.

Según adelantó a UNO Santa Fe su presidente, Matías Galíndez, participaron casi 320 vecinos, en un trabajo realizado por la propia institución con herramientas y recursos propios. “Fue un trabajo artesanal, con nuestras propias herramientas y nuestros propios recursos", explicó Galíndez.

El dirigente destacó además el nivel de participación y sostuvo que la cantidad de respuestas refleja el interés de los residentes por la situación del estacionamiento.

Qué buscaron medir

El relevamiento permitió reunir información sobre las características del barrio, la cantidad de propietarios e inquilinos, los vehículos que poseen, la disponibilidad de cocheras y espacios privados para estacionar y los gastos vinculados al Seom.

LEER MÁS: Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Galíndez señaló que los resultados permitirán confirmar con datos el carácter residencial de Candioti Sur, donde existen pocas plazas de estacionamiento disponibles.

Uno de los objetivos centrales fue dimensionar cómo impacta económicamente el sistema sobre quienes viven en el sector.

El costo del Seom y el malestar vecinal

El costo del estacionamiento es uno de los principales reclamos de los vecinos. En presentaciones anteriores, la Vecinal había advertido que algunos residentes llegan a afrontar más de $250.000 mensuales para estacionar frente a sus viviendas, sin contar eventuales multas.

Galíndez anticipó que el relevamiento permitirá poner números al malestar que los vecinos vienen manifestando.

“Hay un gran malestar, y eso es algo que está dentro del relevamiento y que seguramente vamos a poder confirmar”, sostuvo.

LEER MÁS: Polémica por el Seom en el Puerto: el municipio precisó cuánto cuesta estacionar y el ahorro que tienen los frentistas

Tres meses sin respuestas municipales

La Vecinal Candioti Sur viene reclamando modificaciones y respuestas respecto del funcionamiento del Seom desde hace aproximadamente tres meses.

Galíndez aseguró que, pese a las presentaciones realizadas, no hubo hasta el momento un contacto concreto con la Municipalidad para abordar el reclamo.

Los resultados del relevamiento serán presentados este jueves 17 de septiembre, a las 9, en la sede de la Vecinal Candioti Sur, ubicada en Marcial Candioti 2899. El encuentro tendrá como objetivo exponer los datos obtenidos y plantear nuevamente ante las autoridades municipales la situación que atraviesan los vecinos del barrio.

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