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Coria acompañó el tenis en Santa Fe: "Estas experiencias quedan para toda la vida"

El ex capitán del equipo argentino de Copa Davis, Guillermo Coria, estuvo en el Hipódromo Óvalo de Rosario para acompañar destacó el valor de los Juegos

25 de septiembre 2026 · 20:07hs
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Coria acompañó el tenis en Santa Fe: Estas experiencias quedan para toda la vida

Guillermo Coria estuvo en el Hipódromo Óvalo, en el corazón del Parque Independencia de Rosario, para acompañar la jornada de tenis de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Desde las tribunas siguió el partido de Lucho Ambrogi y Lautaro Midón y destacó el nivel de los jóvenes argentinos, además del marco que encontraron durante la competencia.

“Estoy contento primero de estar acá en mi disciplina, en el tenis, apoyando a los chicos. La verdad que tanto las mujeres como los varones vienen haciendo muy buen papel, van a pelear por la medalla de oro”, señaló.

Coria conoce especialmente a Ambrogi y Midón. Recordó que ambos fueron sparrings durante algunas de las series de Copa Davis que dirigió como capitán del equipo argentino. “Los conozco de chiquititos. Los dos fueron sparring cuando yo fui capitán de Copa Davis durante dos series”, contó.

Rosario, una ciudad que vuelve a recibir grandes eventos

La presencia de Coria también estuvo atravesada por su vínculo con Rosario y con la provincia de Santa Fe. El extenista recordó especialmente la serie de Copa Davis que se disputó en la ciudad y valoró que ahora sea sede de una competencia que reúne a deportistas de todo el continente.

“Estoy feliz de que se hagan estos tipos de eventos en la ciudad. Es espectacular también por el mensaje que le damos al resto del mundo: que Rosario sigue creciendo, que la provincia sigue creciendo y que estamos preparados para recibir estos eventos”, sostuvo.

Para Coria, además, la posibilidad de que los atletas conozcan distintas ciudades de la provincia y compartan una experiencia internacional tiene un valor que va más allá de los resultados. “Que todos los atletas conozcan lo hermoso que es la provincia y ni hablar de la ciudad, que la tenemos hermosa”, expresó.

Mucho más que una competencia deportiva

Coria también puso el foco en lo que los Juegos pueden dejarles a los jóvenes deportistas que están dando sus primeros pasos en el alto rendimiento. “Este es el camino, es larguísimo y van a compartir y jugar un montón de torneos juntos”, sostuvo.

El extenista deseó que los protagonistas del tenis puedan reencontrarse pronto en los principales torneos profesionales y valoró los vínculos que se generan durante este tipo de competencias.

“Esperemos pronto verlos en los torneos profesionales más importantes del circuito”, expresó. En ese sentido, recordó su propia experiencia en distintas competencias multideportivas y destacó especialmente la convivencia con atletas de otras disciplinas.

“Compartir en la Villa Olímpica, que tuve la posibilidad de hacerlo en diferentes Juegos, es espectacular, porque son experiencias que te quedan para toda la vida”, afirmó.

Y remarcó que para los tenistas esa experiencia puede ser todavía más especial: “Siempre estás acostumbrado a otro circuito y poder compartir con otros deportistas la experiencia que se vive en cada uno es maravilloso”.

Santa Fe Guillermo Coria Juegos Suramericanos
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