Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

Iris Castiglione, Matías Contreras y Manuel Trípano compartieron sus sensaciones después de competir como locales en el canotaje slalom en Santa Fe

Competir en casa tuvo un significado especial para Iris Nerea Castiglione, Matías Contreras y Manuel Trípano . Los tres palistas argentinos que consiguieron medallas en el canotaje slalom de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 compartieron sus sensaciones después de una semana de competencia que combinó resultados, aprendizaje y el acompañamiento de familiares y público.

Para Castiglione, una de las medallistas argentinas, la experiencia estuvo marcada por la alegría de competir ante la gente y por una preparación que ocupa buena parte de su rutina. Entrena de lunes a sábado, suma gimnasio y trabajos de movilidad, y además tiene una particularidad: su hermano es su entrenador. “Es la verdad invaluable. Es muy lindo”, contó sobre compartir el entrenamiento con alguien de su familia.

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Castiglione comenzó a practicar kayak hace 12 años, cuando su mamá la llevó a la Escuela Municipal de Necochea y le pidió que eligiera un deporte. “Yo vi kayak y dije: ‘Kayak’. Y ahí empezó. Fue muy random y muy lindo”, recordó. Con el paso del tiempo, el entrenamiento se volvió cada vez más exigente. Ahora, con su participación en Santa Fe ya terminada, su próximo objetivo será el selectivo nacional.

La joven también destacó el ambiente que encontró en la Villa y el intercambio con atletas de otras disciplinas. Para ella, una de las mejores partes del deporte está justamente fuera de la competencia. “Estar en el agua es hermoso. Conectar con la naturaleza es lo lindo también que me gusta de este deporte, que podés estar afuera, salir, conocer gente re linda”, sostuvo.

Competir y aprender

Para Matías Contreras, los Juegos dejaron sensaciones encontradas. El palista, que lleva 20 años en el deporte, consiguió dos medallas, aunque se fue con la bronca de haber quedado cerca de otra definición. “Nosotros queremos ganar siempre”, resumió.

Aun así, valoró especialmente haber podido competir frente a su familia y al público argentino. También destacó una experiencia que hasta ahora no había tenido: compartir una Villa con atletas de distintos deportes. “Es la primera vez que estoy en una villa. La experiencia es hermosa, la verdad, de estar con otros deportistas, deportistas de clase olímpica mundial que solo los veía por la tele”, contó.

Ahora, su mirada está puesta en el próximo desafío internacional y en seguir entrenando. “Yo quiero más. Siempre quiero más”, afirmó.

El debut de Manuel Trípano en los Juegos Suramericanos

Para Manuel Trípano, Santa Fe 2026 tuvo además el condimento de sus primeros Juegos Suramericanos. El palista consiguió una medalla y se llevó una experiencia que, según contó, será difícil de olvidar. Son mis primeros Juegos, así que la verdad, súper contento. Es una de mis disciplinas favoritas”, expresó. También valoró especialmente el acompañamiento del público. Contó que nunca había vivido algo similar y que durante estos días incluso le pidieron fotografías mientras se encontraba en la sede. “Se siente único”, añadió.

Trípano también habló de las dificultades que atraviesa el canotaje slalom en Argentina, donde no siempre es sencillo conseguir apoyo y sostener una carrera deportiva. Para él, sin embargo, la pasión termina siendo el motor principal: “lo tomo más como una pasión, siempre lo tomé así”.

Después de un año cargado de competencias y con el objetivo olímpico como horizonte, ahora llegará un breve descanso antes de retomar los estudios y el entrenamiento. Tres historias distintas, una misma pasión y una experiencia compartida: competir en casa, frente a la familia y al público. Y llevarse de Santa Fe mucho más que una medalla.