Tras la balacera del fin de semana, el municipio clausuró el Bvip y exige un plan de seguridad para su reapertura

El local fue clausurado tras una balacera en las adyacencias del establecimiento, desde donde expusieron que "las instituciones no se hacen cargo de nada, de todo se hace cargo el privado.

"El local está clausurado desde el pasado martes, dándole intervención al Ministerio de Seguridad, con una reunión con funcionarios de la cartera de seguridad y funcionarios de la Secretaría de Control municipal para avanzar en la cuestión, para que presenten un plan integral de seguridad que es lo que se le exige", declaró Fernando Peverengo, secretario de Control municipal.

Embed POLICIALES | Madre e hija fueron baleadas en la vereda de un boliche después de un riña con otras mujeres https://t.co/jm7SDh27Ba — UNO Santa Fe (@unosantafe) June 11, 2023

La reunión entre las partes se realizó durante el pasado miércoles en la sede del Ministerio de Seguridad, sobre la esquina de las calles 9 de Julio y Primera Junta. Luego de este encuentro, Peverengo indicó en declaraciones a la emisora LT10: "Una vez que tengamos el aval del Ministerio se levantará la clausura, es una situación similar a lo que había pasado en su momento con Haus y con Villa Dora, son situaciones similares por lo que se tomó la misma medida. Hasta tanto no se presente un plan de seguridad integral no se levantará la clausura preventiva".

El hecho

Esta mañana de domingo, antes de las 7, y como consecuencia de una gresca ocurrida en el interior de un boliche bailable ubicado sobre avenida Gorriti y calle Urquiza, en barrio Nueva Pompeya, se produjo una fuerte discusión verbal seguida de riña entre varias mujeres y dentro del salón. Para evitar una escalada de mayor violencia, los policías sacaron a la vereda a dos de las mujeres que participaron de la riña (madre e hija de 49 y 30 años). Cuando ambas mujeres estaban en la vereda, súbitamente aparecieron dos motociclistas y el que iba como acompañante descerrajó una lluvia de balas sobre las dos mujeres que resultaron heridas en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque criminal, en el lugar se generó una conmoción generalizada. La principal sospecha policial, es que madre e hija se encontraron con otras mujeres por las que por algún motivo tienen diferencias irreconciliables desde hace bastante tiempo, y pelearon. Y las que quedaron dentro del bailable le avisaron a los dos gatilleros que llegaron en una moto y les dispararon a mansalva. Policías capitalinos de Orden Público y de Cuerpos buscaron testigos del ataque como la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que consumaron el ataque.

Qué dicen desde Bvip

Así mismo, desde el local bailable se expresaron tras lo ocurrido el pasado domingo lamentando lo sucedido, aunque insistiendo que la problemática en cuestión es algo que "no solo involcura al privado sino que también a las instituciones públicas de seguridad". Desde Bvip indicaron que se les pidió como primera medida contratar una mayor cantidad de adicionales de seguridad para futuros eventos.

"Las instituciones no se hacen cargo de nada, todo se hace cargo el privado. El problema es que luego se presenten en el lugar, dado que a veces se pagan operativos con una cantidad y después no vienen, escapa a la realidad del privado puesto que no solo depende de uno sino de lo externo", deslizaron desde el establecimiento.

Este fin de semana el local bailable al norte de la ciudad permanecerá cerrado, con una posible reapertura planteada para el otro fin de semana.

"Uno lo entiende como un hecho que es parte de la inseguridad que hay en todas partes, como otro hecho de inseguridad como los que se dan diariamente y escapa a nosotros. Si se ponen más policías en las adyacencias para mejor control está bien, pero después el operativo se tiene que llevar a cabo puesto que nosotros afrontamos el pago pero no se cumple", concluyeron desde Bvip.