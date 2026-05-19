La petrolera Shell volvió a actualizar este martes los precios de sus combustibles en la ciudad de Santa Fe y aplicó un incremento cercano al 1,18% en sus surtidores. La suba representó un aumento de aproximadamente 24 pesos por litro en algunos productos y volvió a impactar en el bolsillo de los automovilistas.
Combustibles más caros en la ciudad: los precios de nafta y gasoil tras la suba de todas las petroleras
El incremento de Shell impactó otra vez en los surtidores santafesinos. Cuánto cuesta cargar súper y premium en cada petrolera
Con este nuevo ajuste, la nafta súper de Shell pasó a costar $2.175 por litro en las estaciones de servicio locales, ubicándose nuevamente entre las más caras del mercado santafesino.
El movimiento de Shell se produjo luego de la reciente actualización realizada por YPF, que llevó el valor de su nafta súper a $2.090 por litro en la capital provincial.
Los nuevos precios de los combustibles en Santa Fe
Shell
- Súper: $2.175
- V-Power Nafta: $2.428
- Evolux Diésel: $2.350
- V-Power Diésel: $2.562
Axion
- Súper: $2.149
- Quantium: $2.389
- Diésel X10: $2.339
- Quantium Diésel X10: $2.529
YPF
- Súper: $2.090
- Infinia: $2.260
- Infinia Diésel: $2.394
Cuánto cuesta llenar el tanque en Santa Fe
Tras el nuevo aumento de Shell, llenar el tanque de un vehículo promedio en Santa Fe volvió a encarecerse y ya supera ampliamente los $140.000 en algunos casos.
Con nafta súper
- Tanque de 45 litros:
- Shell: $97.875
- Axion: $96.705
- YPF: $94.050
- Tanque de 65 litros:
- Shell: $141.375
- Axion: $139.685
- YPF: $135.850
Con nafta premium
- Tanque de 45 litros:
- Shell: $109.260
- Axion: $107.505
- YPF: $101.700
- Tanque de 65 litros:
- Shell: $157.820
- Axion: $155.285
- YPF: $146.900
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