Combustibles más caros en la ciudad: los precios de nafta y gasoil tras la suba de todas las petroleras El incremento de Shell impactó otra vez en los surtidores santafesinos. Cuánto cuesta cargar súper y premium en cada petrolera 19 de mayo 2026 · 09:52hs

José Busiemi

La petrolera Shell volvió a actualizar este martes los precios de sus combustibles en la ciudad de Santa Fe y aplicó un incremento cercano al 1,18% en sus surtidores. La suba representó un aumento de aproximadamente 24 pesos por litro en algunos productos y volvió a impactar en el bolsillo de los automovilistas.

Con este nuevo ajuste, la nafta súper de Shell pasó a costar $2.175 por litro en las estaciones de servicio locales, ubicándose nuevamente entre las más caras del mercado santafesino.

El movimiento de Shell se produjo luego de la reciente actualización realizada por YPF, que llevó el valor de su nafta súper a $2.090 por litro en la capital provincial. Los nuevos precios de los combustibles en Santa Fe Shell Súper: $2.175

$2.175 V-Power Nafta: $2.428

$2.428 Evolux Diésel: $2.350

$2.350 V-Power Diésel: $2.562 Axion Súper: $2.149

$2.149 Quantium: $2.389

$2.389 Diésel X10: $2.339

$2.339 Quantium Diésel X10: $2.529 YPF Súper: $2.090

$2.090 Infinia: $2.260

$2.260 Infinia Diésel: $2.394 Cuánto cuesta llenar el tanque en Santa Fe Tras el nuevo aumento de Shell, llenar el tanque de un vehículo promedio en Santa Fe volvió a encarecerse y ya supera ampliamente los $140.000 en algunos casos. Con nafta súper Tanque de 45 litros: Shell: $97.875 Axion: $96.705 YPF: $94.050

Tanque de 65 litros: Shell: $141.375 Axion: $139.685 YPF: $135.850

Con nafta premium Tanque de 45 litros:

Shell: $109.260 Axion: $107.505 YPF: $101.700

Tanque de 65 litros: Shell: $157.820 Axion: $155.285 YPF: $146.900

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