El Concejo Municipal aprobó este lunes la ordenanza que crea la Escuela Municipal de Emprendedores, una iniciativa de la concejala María Luengo que busca llevar herramientas de formación directamente a los barrios de la ciudad.
El Concejo aprobó la creación de una escuela municipal para emprendedores en Santa Fe
La iniciativa de una escuela brindaría capacitaciones gratuitas en barrios de la ciudad, con acceso a guías y recursos para la gestión diaria de emprendedores
La propuesta apunta a descentralizar el acceso a capacitaciones gratuitas, breves y prácticas para emprendedores y trabajadores independientes, utilizando espacios municipales ya existentes en cada zona de la ciudad.
"Esta escuela nace de una necesidad concreta que plantearon vecinos y emprendedores"
“Escuchar para hacer es la base de nuestro trabajo diario. Esta escuela nace de una necesidad concreta que nos plantearon vecinos y emprendedores que tienen ganas de crecer”, sostuvo Luengo. En tal sentido, manifestó: “Con este proyecto buscamos generar más oportunidades y llevar más herramientas de formación a todos los barrios de la ciudad”.
El proyecto nació a partir del diálogo directo con vecinos y emprendedores barriales que encuentran dificultades para acceder a capacitaciones por cuestiones de tiempo, distancia o disponibilidad.
Entre otros puntos, la Escuela Municipal de Emprendedores propone una Plataforma Educativa digital de acceso libre con materiales, guías y recursos para la gestión diaria; capacitaciones gratuitas, breves y prácticas dictadas en distintos barrios de la ciudad; cursos cortos, de pocas jornadas, con contenidos de aplicación inmediata; herramientas de administración, costos y organización para pequeños emprendimientos; información y acompañamiento sobre monotributo, financiamiento y convocatorias a ferias; articulación con universidades, institutos, cámaras empresariales y actores del sector privado y uso de espacios municipales para acercar las oportunidades de formación a cada barrio.