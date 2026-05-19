El Concejo aprobó la creación de una escuela municipal para emprendedores en Santa Fe

La iniciativa de una escuela brindaría capacitaciones gratuitas en barrios de la ciudad, con acceso a guías y recursos para la gestión diaria de emprendedores

El Concejo Municipal aprobó este lunes la ordenanza que crea la Escuela Municipal de Emprendedores , una iniciativa de la concejala María Luengo que busca llevar herramientas de formación directamente a los barrios de la ciudad.

La propuesta apunta a descentralizar el acceso a capacitaciones gratuitas, breves y prácticas para emprendedores y trabajadores independientes, utilizando espacios municipales ya existentes en cada zona de la ciudad.

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"Esta escuela nace de una necesidad concreta que plantearon vecinos y emprendedores"

“Escuchar para hacer es la base de nuestro trabajo diario. Esta escuela nace de una necesidad concreta que nos plantearon vecinos y emprendedores que tienen ganas de crecer”, sostuvo Luengo. En tal sentido, manifestó: “Con este proyecto buscamos generar más oportunidades y llevar más herramientas de formación a todos los barrios de la ciudad”.

El proyecto nació a partir del diálogo directo con vecinos y emprendedores barriales que encuentran dificultades para acceder a capacitaciones por cuestiones de tiempo, distancia o disponibilidad.

Entre otros puntos, la Escuela Municipal de Emprendedores propone una Plataforma Educativa digital de acceso libre con materiales, guías y recursos para la gestión diaria; capacitaciones gratuitas, breves y prácticas dictadas en distintos barrios de la ciudad; cursos cortos, de pocas jornadas, con contenidos de aplicación inmediata; herramientas de administración, costos y organización para pequeños emprendimientos; información y acompañamiento sobre monotributo, financiamiento y convocatorias a ferias; articulación con universidades, institutos, cámaras empresariales y actores del sector privado y uso de espacios municipales para acercar las oportunidades de formación a cada barrio.