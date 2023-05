"Tristemente no voy a escuchar más tu voz": la carta de despedida de una de las hijas del hombre asesinado en Guadalupe Oeste

En las últimas horas y por medio de las redes sociales, una de sus hijas, Rocío, publicó una emotiva carta de despedida a su padre. "Pa, te voy a necesitar pero tus palabras nunca me las voy a olvidar", manifestó en uno de sus pasajes.

..."Todo lo que Dios me permitió tener en estos años a tu lado se lo agradezco con el corazón, ya hiciste tu parte en este mundo y tal vez era hora. Agradezco su voluntad porque él sabe los planes que tenía para vos viejito, gracias y más gracias y el gozo que tengo en el pecho de saber que lo buscaste y estas con él me hace feliz", remarca en otra parte de su mensaje.

mensaje rocio hija ciclista asesinado guadalupe oeste.jpg El mensaje de la hija del hombre asesinado en Guadalupe Oeste redes sociales

La carta completa:

Mi querido papá, tristemente no estás más, tristemente no voy a escuchar tu voz, no te voy a poder decir todas las noches te quiero, no veré un mensaje por la mañana diciéndome, buen día hija como estas?, que tengas una buena jornada. El que todos los días me daba un aliento para meterle sin miedo a mi carrera, el que siempre me dijo desde chica "Vos podés hija, siempre un paso adelante", con miedo, rabia y tristeza, voy a seguir por vos viejo! Fuiste un fierro y le pusiste el pecho en más de una, orgullo saber que sos mi papá, que se venía de Rafaela en bici para verme!, que no comía para dejarme plata para la sube o mis apuntes, vos viejo que dejaste dos perritos que me llenan el alma de amor, vos viejo que siempre me recibiste con lo mejor, el que estuvo más que nadie a mi lado en mis peores momentos, tus abrazos y todo lo que Dios me permitió tener en estos años a tu lado se lo agradezco con el corazón, ya hiciste tu parte en este mundo y tal vez era hora, agradezco su voluntad porque él sabe los planes que tenía para vos viejito, gracias y más gracias y el gozo que tengo en el pecho de saber que lo buscaste y estas con él me hace feliz.

Es triste, sí. No pensé que iba a ser un día tan inimaginable tu partida ni de la manera en la que te quitaron la vida,pero te llevo en mi corazón con un amor enorme pa,te voy a necesitar pero tus palabras nunca me las voy a olvidar y mis metas cuesten lo que cuesten las voy a cumplir viejito por vos , esperaba levantar el título en unos años con vos pero jaja no me queda de otra que mirar al cielo y mostrarselos a vos y Dios ... mi viejo que se la apechugaba a las 5:30 de las mañana con frío, lluvia para cumplir con su trabajo día y noche...con hambre ,cansancio,estrés...gracias gracias por cada esfuerzo que hiciste por siempre ayudarme,y estar bien con nuestro padre, te amo.

