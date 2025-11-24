La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este lunes 24 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 24 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
24 de noviembre 2025 · 07:17hs
• 8 a 11 en la zona de: Pedro Ferre, Padilla, Marcial Candioti y avenida General. Paz
• 12 a 15 en la zona de: avenida J.J. Paso, Entre Ríos, Juan Díaz de Solís y Doctor Zavalla
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
