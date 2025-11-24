Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 24 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

24 de noviembre 2025 · 07:17hs
Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este lunes 24 de noviembre en SANTA FE

• 8 a 11 en la zona de: Pedro Ferre, Padilla, Marcial Candioti y avenida General. Paz

• 12 a 15 en la zona de: avenida J.J. Paso, Entre Ríos, Juan Díaz de Solís y Doctor Zavalla

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

