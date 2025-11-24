Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 24 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este lunes 24 de noviembre en SANTA FE

• 8 a 11 en la zona de: Pedro Ferre, Padilla, Marcial Candioti y avenida General. Paz

• 12 a 15 en la zona de: avenida J.J. Paso, Entre Ríos, Juan Díaz de Solís y Doctor Zavalla

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso