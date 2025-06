Un auto a gran velocidad y en contramano por calle Dorrego, la nueva pista para dar con el conductor en fuga

LEER MÁS: La cámara clave que revelaría quién atropelló al nene de 11 años en la ciclovía de Vélez Sarsfield y Alem

Los videos aportan una nueva pista clave: un auto (ahora ya se lo puede identificar con marca, modelo y color) circulando a gran velocidad por Dorrego, por al menos 200 metros, la calle paralela a Vélez Sarsfield donde se originó el choque.

Video auto en fuga en contramano por calle Dorrego

Un dato más. Las características del vehículo coinciden con las imágenes del choque y las nuevas pruebas aportan un dato revelador: se observa al auto (Corsa color gris) circulando en contramano por calle Dorrego a la altura del 3.100 tan solo un minuto después del siniestro vial y fuga.

Ahora, con el derrotero de fuga de la persona al volante que se vislumbra con las cámaras a las cuales accedió UNO Santa Fe, ya se abren nuevas posibilidades investigativas con el objetivo de dar con información cierta del vehículo. Vale aclarar que la investigación la lleva adelante la fiscal Rosana Marcolín, responsable de la Oficina de Accidentes de Tránsito del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Detalles auto en fuga.jpg Detalles. Una marca en el baúl del auto y las llantas características del vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa

Una cámara que puede resolver el caso

El dato más revelador surge 100 metros más adelante del lugar del impacto: en la esquina de Calquines y Dorrego hay un domo de seguridad provincial que, según se presume, registró con nitidez el paso del auto en fuga. Allí podría identificarse el modelo exacto y posiblemente la patente del vehículo involucrado.

Domo Calchines y Dorrego ok.jpg Cámara clave. En la esquina de Calquines y Dorrego hay un domo de seguridad que habría registrado con claridad el paso del vehículo en fuga instantes después del choque y abandono del menor.

Si bien las lesiones del niño, Conrado, fueron leves, el episodio generó momentos de angustia y dramatismo. “Lo más impactante fue ver a mi hijo tirado en el asfalto, llorando y sin entender nada”, relató Jorge Cremon, su padre. “Yo no sabía si estaba quebrado, si tenía algo grave. Lo intenté levantar, pero la gente me pidió que no lo moviera”, recordó.

“Quiero que se haga responsable”

Desde la Fiscalía, se analiza también la conducta moral del conductor, quien abandonó al menor sin prestarle auxilio. La familia de Conrado atraviesa horas de bronca, angustia y búsqueda.

LEER MÁS: Atropelló a un niño en Vélez Sarsfield y Alem: las imágenes que acorralan a la persona que chocó y se fugó

“En las imágenes se puede apreciar a la alta velocidad que venía esta persona; y esto nos da una sensación de indignación y tristeza, que exista gente así que se dé a la fuga tras chocar a un niño", dijo Jorge Cremon a UNO Santa Fe.

ACCIDENTE.jpg Atropellaron a un niño en la ciclovía de Vélez Sarsfield y Alem y el conductor se fugó: "Verlo tirado en el asfalto fue devastador", contó el papá de Conrado, que hoy ya se encuentra recuperado de las lesiones.

“Estamos en la búsqueda de más cámaras que hayan registrado el hecho. Quiero encontrar a esta persona y que se haga responsable. Recién ahora estamos cayendo como familia en lo que pudo haber sido una tragedia, y que por suerte no fue. Hoy puedo abrazar a mi hijo", concluyó.