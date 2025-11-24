Un fiscal federal de Rosario denunció que le robaron un arma y documentación de su casa en Pinamar

Se trata de Javier Arzubi Calvo, titular de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal, quien lleva adelante una investigación contra el juez federal Gastón Salmain

El fiscal federal rosarino Javier Arzubi Calvo denunció que su casa de descanso en Pinamar —situada sobre la calle Del Buen Orden— fue violentada por intrusos que rompieron una ventana del patio trasero para ingresar. Del inmueble sustrajeron una pistola Glock calibre .40 y una billetera con documentación personal. El funcionario señaló que, al momento del robo, la alarma estaba activada.

Efectivos policiales y peritos de la Policía Científica bonaerense trabajaron en la vivienda para levantar rastros, realizar peritajes y reunir elementos que ayuden a identificar a los responsables. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada (UFID) Nº 4.

Quién es Arzubi Calvo

Arzubi Calvo dirige la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal y, entre otros expedientes, conduce una pesquisa contra el juez federal Gastón Salmain.

El tema ganó relevancia en los últimos días después de que el despacho de Salmain fuera allanado por orden del juez federal Román Lanzón. La medida fue llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal junto con la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con el fin de secuestrar documentación, equipos informáticos y el teléfono celular del magistrado.

El titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, Salmain, será indagado el próximo 25 de noviembre en el marco de una causa en la que se lo investiga por su presunta participación en una asociación ilícita, integrada por el financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, sospechada de favorecer la salida 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024.

El funcionario judicial fue imputado por los delitos de cohecho pasivo agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. En otro legajo penal conexo, hay denuncias en su contra por abuso de autoridad, lo cual motivó que la semana pasada se allanara y requisara su despacho.