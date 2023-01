Un guardavidas santotomesino sufrió una brutal agresión en una playa del sur de Brasil

Guardavidas santotomesino agredido

Lo curioso es que el mismo día de la agresión que sufrió Agustín, el mismo sujeto, un brasileño de 43 años que es médico y estaba borracho, acosó a dos mujeres argentinas que estaban en la zona y ya le habían llamado la atención. La motivación hacia su agresión también estuvo fundamentada por ser argentino.

Así narra el hecho Agustín, en diálogo con UNO: "Todos los días los guardavidas hacemos actividad física, una hora por día por la mañana y por la tarde. Este muchacho, un médico radicado en el estado de Paraná está de vacaciones acá, él se acercó a querer charlar con dos guardavidas mujeres, al darse cuenta que las chicas no le prestaban atención se empezó a poner violento y les empezó a gritar y cuando noto que eran argentinas las agredió diciéndoles que se vuelvan a su país, diez minutos después se inicia la actividad física nuestra, el muchacho se encontraba sentado y ve que estamos por empezar la actividad se levanta desaforado a querer golpear contra el grupo".

Continuando con su relato, el joven mencionó: "El grupo se abre, yo estaba al final de la fila y ahí recibo todo el golpe de él, caigo me levanto le pido disculpas pensando que yo me lo había chocado a él, le digo en español "Disculpame, no te vi", hago dos pasos y medio me desmayo porque tenía mucho dolor en el oído, me siento, y me dice "¿Vos también sos argentino? Vos también te tenés que quedar tirado en el suelo por ser argentino".

En cuanto al estado de salud de Agustín, el joven respondió: "Estoy bien, haciendo reposo. En cuanto a la situación médica tengo 30 días más de reposo, ahora queda la parte legal hacia el muchacho".

Los guardavidas defendieron al joven santotomesino inmediatamente luego del ataque, lo pusieron en el piso y en ese momento llegó la policía. Tiempo después llevaron a Agustín al hospital, donde se le diagnóstico una costilla quebrada, un pinzamiento en la cervical y astillado el radio del antebrazo.

El agresor fue detenido, con tres cargos que afrontar: desacato a la autoridad, agresión gravísima a un funcionario público y acoso por la situación con las mujeres argentinas. El sujeto estaba plenamente en estado de ebriedad, y los testigos manifestaron que estuvo bebiendo todo el día. Él estaba con dos amigos, su mujer y su hijo de cuatro años.

Como consecuencia de eso Agustín relató: "Como mínimo tengo 30 días sin poder trabajar, con una especie de carpeta médica, yo me encuentro varado acá por el hecho de que estoy sin goce de sueldo hasta que se vea la situación de la causa, y tengo que esperar hasta el 23 de febrero que se iniciaría el juicio abreviado contra él. Económicamente se generó un problema, pero es más engorroso la cuestión legal, estoy en otro país, soy joven y no sé cómo asesorarme pese a que el cuerpo de bomberos y la policía me ayuda muchísimo".

"Estoy desde septiembre del 2022, tengo 25 años, el incidente ocurrió el sábado. Yo ya tengo residencia en Brasil, soy ciudadano, pero mi idea como guardavida es hacer temporada en Brasil y al final la temporada hacerlo en Europa en Portugal, ese es otro gran inconveniente con el plazo legal, yo tenía que hacer un examen para viajar allá a trabajar, es teórico y físico, y estoy en un veremos si puedo no viajar y quizás deba volver a Argentina. En eso me damnificó, pero lo importante es la salud", prosiguió.

Concluyendo en su relato, Agustín resaltó que "más allá de esta persona, yo no creo que haya odio de la gente de Brasil hacia un argentino que trabaja acá. Al argentino lo aprecian mucho en Brasil, valoran muchísimo y no por algo aislado que hizo un loco todo el país y todo Brasil odia a los argentinos".