Un martes primaveral en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.9º y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de un sistema estable pos frontal, el cual se mantiene con ingreso de aire frío en altura mientras que en superficie las corrientes de aire frío pierden fuerza dejando lugar al ingreso paulatino de aire más cálido durante los próximos días. Esta situación genera que las condiciones tiendan lentamente a inestabilizarse hacia el fin de semana, con temperaturas en gradual ascenso y alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades hacia el fin de semana .

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 16º y máxima de 33º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

En tanto el jueves se espera una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 18º y máxima 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

Por último, viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 20º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

