Tres impactantes accidentes en menos de un día en Santa Fe: un joven murió en un choque, volcó un auto y un camión se incrustó en una casa

Los siniestros ocurrieron entre el viernes y la madrugada y mañana de este sábado en la ciudad de Santa Fe y la localidad de Videla. Una colisión entre dos motos terminó con la muerte de un joven de 20 años, mientras que también se registraron un vuelco frente a la Estación Belgrano y un camión incrustado contra una vivienda.

Tres accidentes graves. En menos de 24 horas, Santa Fe y Videla registraron choques fatales, vuelcos y un camión contra una vivienda.

Tres accidentes de tránsito de distinta gravedad se registraron en menos de 24 horas en la provincia de Santa Fe y dejaron como saldo un joven fallecido, varias personas heridas y cuantiosos daños materiales. Los episodios ocurrieron entre el viernes y las primeras horas de este sábado en distintos puntos de la ciudad capital y en Videla, departamento San Justo.

La secuencia comenzó durante la tarde del viernes con un choque entre dos motocicletas en avenida Blas Parera y Larrea, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El siniestro terminó con la muerte de un motociclista de 20 años y otras dos personas trasladadas a centros de salud.

Horas después, durante la madrugada del sábado, un automóvil volcó frente a la Estación Belgrano, sobre bulevar Gálvez al 1100. En tanto, durante la mañana, un camión que circulaba por la Ruta Nacional 11 despistó en el acceso sur a Videla y terminó incrustado contra una vivienda, donde se encontraba una familia.

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Un motociclista de 20 años murió tras un choque en Blas Parera

El primero de los episodios ocurrió este viernes, pasadas las 18.30, en la intersección de avenida Blas Parera y Larrea. Por causas que todavía se investigan, dos motocicletas colisionaron y tres personas resultaron involucradas.

Como consecuencia del impacto, un joven de 20 años sufrió un traumatismo encefalocraneal grave y fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe por una ambulancia del servicio de emergencias 107. Ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los profesionales de salud confirmaron su fallecimiento.

Los otros dos involucrados, un hombre y una menor de edad, también fueron trasladados al Hospital Cullen para recibir asistencia médica.

Tras conocerse la muerte del joven, se registraron momentos de tensión y disturbios en las inmediaciones del Hospital Iturraspe. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias del hecho.

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Un auto volcó frente a la Estación Belgrano

El segundo accidente tuvo lugar durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2.42, sobre bulevar Gálvez al 1100, entre Avellaneda y Dorrego, frente a la Estación Belgrano.

En ese sector, un Peugeot 308 negro que circulaba en sentido oeste-este impactó contra un Peugeot 208 blanco que estaba estacionado junto al cordón sur. A raíz de la colisión, el primero de los vehículos terminó volcado con las ruedas hacia arriba sobre la calzada.

El conductor del automóvil fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital José María Cullen. Según la información disponible, sus lesiones no revestirían gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección General de Bomberos, personal policial y dos móviles del Comando Radioeléctrico. Los bomberos colocaron el vehículo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y desconectaron la batería para prevenir posibles incendios. También constataron que no había personas atrapadas en el habitáculo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, no se descarta que el conductor haya intentado esquivar otro vehículo y perdido el control, aunque la mecánica del siniestro todavía debe establecerse.

Un camión terminó incrustado contra una vivienda en Videla

El tercer episodio ocurrió durante la mañana de este sábado en el acceso sur a Videla, departamento San Justo, sobre la Ruta Nacional 11.

Por motivos que se intentan determinar, un camión que circulaba por la ruta despistó al atravesar una curva y terminó impactando contra una vivienda ubicada a la vera de la traza nacional.

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La violencia del choque provocó importantes daños estructurales en el inmueble. Según explicó Ramón Grandotti, jefe de Bomberos de San Justo, parte del techo de losa de la casa se desplomó sobre el camión como consecuencia del impacto.

En el interior de la vivienda se encontraba una familia y un nene de dos años debió ser trasladado al Samco de San Justo para una evaluación médica. Según la información preliminar, el pequeño se encontraba en buen estado de salud.

Por su parte, el conductor del vehículo de gran porte quedó atrapado entre los hierros de la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Posteriormente, fue trasladado por personal sanitario para recibir atención médica.

Los tres episodios, ocurridos en un lapso inferior a las 24 horas, tuvieron como escenario distintos puntos de la provincia y volvieron a poner el foco en la gravedad de los siniestros viales y sus consecuencias.