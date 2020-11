Un rayo dejó fuera de servicio una estación transformadora de energía

Al ser consultado por este medio los tiempos de arreglo, Ceré respondió: "Durante la tarde debería estar normalizado. No podemos dar un horario exacto. A pesar de que siga lloviendo seguiremos trabajando y durante la tarde estará arreglado. Nos tenemos que correr solo si hay mucha actividad eléctrica, rayos, etc. porque no podemos trabajar en esas condiciones, pero si es solo lluvia normal seguimos. Lo que tenemos que ver es qué daños colaterales puede haber en la línea, aproximadamente tiene unos 10 o 12 kilómetros de extensión para ver si la podemos ver en servicio nuevamente, aislarla o conectarla con otros servicios de alimentación. Mientras tanto hay algunas zonas que ya recobraron el servicio por conexiones con otros centros de alimentación".