El gobierno ya envió 39 notificaciones para cubrir los costos por los operativos ocasionados por las falsas amenazas a escuelas

Detectaron una leve desaceleración de denuncias al 911. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad admitieron que "aún se está lejos del escenario ideal" pero analizaron que la sanción económica funciona

El gobierno provincial ya envió 39 notificaciones para cubrir los costos originados por los operativos policiales ocasionados por las falsas amenazas de tiroteos en escuelas en todo el territorio de Santa Fe, y desde el Ministerio de Justicia y Seguridad advierten que la medida de imponer multas para los padres o tutores de menores involucrados en esos delitos lentamente está dando resultados positivos.

Así lo manifestó este viernes la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio, Georgina Orciani, aunque aclaró que “aún no se está en un escenario ideal”.

En declaraciones a LT8, la funcionaria subrayó que “el papel de los medios de comunicación es muy importante. Si bien estamos muy lejos del escenario ideal, ya se comienza a ver una merma en cuanto a las incidencias que se recepcionan en el 911. Creemos que eso sucede porque los argentinos estamos acostumbrados a reflexionar sobre lo que hacemos cuando nos toca pagar”.

Sanción al bolsillo, una medida apropiada

Orciani destacó que la decisión de imponer sanciones económicas para los adultos que estén a cargo de chicos que realizan amenazas “es una medida apropiada para desacelerar esta práctica que pone en peligro a todos los santafesinos, y por otro lado dejar indemne al Estado que debe poner una batería de recursos para atender esa necesidad”.

En ese sentido, Orciani insistió: “Estamos muy lejos del escenario ideal, pero hay merma muy paulatina de esa situación en las escuelas que nos preocupa mucho”.

Desde el día del trágico incidente en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal se registraron 404 denuncias de amenazas en escuelas de Santa Fe, según indicaron ayer fuentes oficiales del Ministerio Público de la Acusación y hasta el jueves se habían identificado a 73 autores de amenazas.

Notificaciones para cubrir gastos por amenazas a escuelas

En ese marco, el Ministerio de Justicia y Seguridad cursó 39 notificaciones para cubrir los gastos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Este viernes, Orciani sostuvo que el número de casos de amenazas a escuelas “está en permanente construcción, porque el 911 recibe permanentemente llamados de autoridades de instituciones educativas, y lo mismo ocurre en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde también se reciben denuncias de estas prácticas”.

“Si bien hay conductas que se reiteran y se reflejan en distintos puntos de la provincia, cada una reúne una gravedad distinta. Lo que puede ser una inscripción en la pared de una escuela de Rosario, quizás no reviste el mismo tenor de amenaza para una escuela muy chica en una localidad pequeña del interior de la provincia. Por lo cual, si bien es cierto que vemos una réplica en cuanto a inscripciones en paredes, espejos en baño, en pupitres o en paredes, también vemos correos electrónicos, mensajes de Whatsapp, y hasta armas de juguete y balas”, subrayó la funcionaria.

En cuanto al cobro de las multas a los adultos responsables de los menores, Orciani consideró que "algunos de los padres van a empezar a pagar las multas y en el caso de que haya una resistencia, el ministerio de Justicia y Seguridad ha dispuesto un procedimiento por lo cual estará habilitada la Fiscalía de Estado para perseguir el cobro a través de acciones judiciales pertinentes. Seremos muy consecuentes en hacer entender que el dinero de los santafesinos está destinado para el resguardo y la protección de los ciudadanos, no para atender los caprichos y la imprudencia de unos pocos que ponen en vilo a toda la provincia".

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