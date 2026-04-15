El hundimiento ocurrió en República de Siria 4.400. La Municipalidad debió talar un árbol para evitar que caiga sobre la propiedad y la zona permanece cercada. Vecinos de la cuadra reportaron cortes en el suministro de agua y se mantienen en alerta.

Alerta en barrio General Alvear: un socavón gigante "se tragó" la vereda y amenaza una casa

Alerta en barrio General Alvear: un socavón gigante "se tragó" la vereda y amenaza una casa

Un nuevo socavón en la ciudad vuelve a poner en alerta a las autoridades y vecinos, esta vez en barrio General Alvear. Un grave hundimiento de suelo en la vereda de República de Siria al 4.400 dejó la estructura peatonal literalmente suspendida en el aire, obligando a un despliegue de emergencia para evitar el derrumbe de una vivienda particular.

El fenómeno, atribuido preliminarmente a la rotura de un antiguo conducto pluvial, se agravó tras las intensas lluvias que azotaron a la capital provincial a principios de esta semana.

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La situación fue descubierta en la mañana de este miércoles, cuando un vecino alertó a la propietaria del inmueble sobre el pozo que se había formado en su puerta. Según explicó Luciana, la dueña de casa, el escenario era "desesperante" debido a la profundidad del hueco que quedó oculto bajo las baldosas.

Las causas y el riesgo estructural

Personal técnico de la Municipalidad y especialistas en hidráulica trabajaron en el lugar para determinar el origen del proceso erosivo:

Falla pluvial: se sospecha que un caño de desagüe con años de desgaste colapsó, lavando el terreno subterráneo durante meses hasta que las últimas tormentas precipitaron el hundimiento.

Medidas extremas: para alivianar el peso sobre la zona del socavón y proteger la fachada de la casa, se procedió a retirar un ejemplar de arbolado público que amenazaba con desplomarse.

Daños previos: los propietarios señalaron que la vivienda ya presentaba rajaduras en los cimientos, lo que sugiere que el terreno venía cediendo de forma silenciosa.

socavón General Alvear

Servicios afectados y accesos bloqueados

El incidente no solo alteró la fisonomía de la cuadra, sino también la vida cotidiana de los vecinos:

Corte de agua: usuarios de la zona reportaron la falta de servicio de red. Se investiga si el socavón rompió una cañería de Aguas Santafesinas (ASSA) o si el corte fue una medida preventiva para trabajar en el lugar.

Entrada restringida: la puerta principal de la vivienda afectada quedó clausurada por seguridad, obligando a la familia a entrar y salir por un garaje lindero.

Perímetros de seguridad: la zona se encuentra vallada para evitar que transeúntes o vehículos se acerquen al borde del cráter.

"Se ve que es un caño pluvial que ha estado trabajando hace mucho tiempo y, con la cantidad de lluvia, generó este socavón gigante", relató Luciana, la propietaria.