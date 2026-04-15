Más de 250 milímetros en el norte santafesino: "La cantidad de agua superó la capacidad de drenaje", señalan desde Provincia

Las intensas precipitaciones que se registraron en las últimas horas generaron complicaciones en varias localidades del norte de Santa Fe, con evacuados, anegamientos urbanos y suspensión de clases. Desde Protección Civil advirtieron que el volumen de agua caída en menos de 24 horas excedió la capacidad de drenaje de las ciudades.

Las fuertes lluvias que afectaron al norte de la provincia de Santa Fe dejaron un escenario complejo en varias localidades, especialmente en los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio , donde en menos de 24 horas se registraron acumulados que superaron los 240 y 250 milímetros .

Según explicó el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo , las precipitaciones comenzaron durante la jornada del día anterior y se intensificaron rápidamente en distintos puntos del territorio.

Temporal: cayeron 90 milímetros y se registran anegamientos, postes y árboles caídos en la ciudad

“Durante el día de ayer, casi después del mediodía, empezaron lluvias de distinta intensidad en algunos lugares, especialmente en los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado. En estos momentos ya tenemos acumulados que superan los 240 o 250 milímetros prácticamente en menos de 24 horas, con gran afectación en las zonas urbanas”, señaló el funcionario.

Embed

Las localidades más afectadas fueron Reconquista, Vera y Villa Minetti, entre otras, donde la intensidad de las lluvias obligó a la intervención de municipios, comunas y equipos provinciales de Protección Civil para asistir a las familias afectadas y monitorear la evolución de la situación.

Evacuados y familias afectadas

El impacto del temporal provocó anegamientos en distintos barrios y obligó a trasladar a varias familias. De acuerdo con Escajadillo, la ciudad de Reconquista es la que presenta la mayor cantidad de evacuados.

Embed

“Hay evacuados en algunos lugares, dos o tres familias. Pero la mayor afectación, por la cantidad poblacional, es Reconquista. Allí tenemos alrededor de 400 evacuados, con personal de salud y desarrollo social trabajando junto con la municipalidad”, detalló en declaraciones a Telefé.

También se registraron situaciones de asistencia en otras localidades de la región, entre ellas Avellaneda, donde los equipos de emergencia continúan monitoreando la situación.

No obstante, el funcionario explicó que la disminución de las lluvias en las últimas horas permitió que el agua comenzara a escurrir, lo que posibilitó que algunas familias pudieran regresar a sus viviendas.

“Como las condiciones de lluvia han mermado, el drenaje del agua también permitió que algunas familias hayan retornado a sus hogares”, indicó.

El volumen de agua superó la capacidad de drenaje

Desde el gobierno provincial explicaron que, si bien se habían realizado trabajos preventivos, la magnitud de las precipitaciones superó la capacidad de drenaje de las localidades.

Escajadillo señaló que previamente se habían llevado adelante tareas de limpieza de canales y coordinación con intendentes y presidentes comunales, impulsadas por la Secretaría de Recursos Hídricos.

Screenshot_20260414-233710-e1776249207709-1021x580 Reconquista. Gentileza: Radio Amanecer

Sin embargo, advirtió que la cantidad de agua caída fue extraordinaria. “Había todo un trabajo previo de limpieza de canales y coordinación con autoridades locales, pero esta gran cantidad de agua supera la capacidad de drenaje, especialmente teniendo en cuenta que hay vecinos que viven en zonas muy bajas o críticas, lo que complica aún más la situación”, explicó.

El funcionario agregó que el problema se agrava cuando el agua llega desde distintos sectores al mismo tiempo.

“Tenés agua de la derecha, agua de la izquierda y agua en el centro, y en algún punto se produce el anegamiento que termina afectando a la población”, describió.

Preocupación por nuevas lluvias

Las autoridades provinciales mantienen un seguimiento permanente del fenómeno climático, ya que el pronóstico indica que las precipitaciones podrían continuar en distintos puntos de la provincia.

Escajadillo mencionó que otras localidades también registraron acumulados importantes, incluso fuera del norte provincial.

“Va a continuar con lluvia. Por ejemplo, en San Justo, Vera y Pintado tenemos cerca de 260 milímetros, y también en La Criolla y otras localidades cercanas a la ciudad de Santa Fe hay una gran afectación”, sostuvo.

Ante este escenario, personal de Protección Civil ya fue desplegado hacia el departamento San Justo para coordinar tareas con las autoridades locales y evaluar el impacto de las precipitaciones.

Mientras tanto, el monitoreo continúa a través de grupos de coordinación entre la provincia, municipios y comunas, que permiten actualizar en tiempo real los registros de lluvia y el estado de las localidades afectadas.

“Nos vamos anoticiando de la cantidad de agua caída y, sobre todo, de la afectación que genera en cada lugar”, concluyó el funcionario.