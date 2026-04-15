La actividad se desarrolló frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral y formó parte de una jornada nacional que se replicó en universidades públicas de todo el país. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades reclamaron la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre el impacto del ajuste en el sistema.

Crisis universitaria: con un abrazo simbólico, la comunidad de la UNL volvió a exigir financiamiento para la universidad pública

En el marco de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas , este miércoles se realizó un abrazo simbólico al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , una actividad que se replicó en distintas casas de estudio del país como parte de una jornada nacional de visibilización en defensa de la educación pública y la ciencia .

La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias , quienes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y alertaron sobre las dificultades que enfrenta el sistema para sostener sus actividades.

Desde la Federación Universitaria del Litoral (FUL) destacaron la importancia de la participación de la comunidad. “Estamos muy contentos de que se pudieron sumar a esta actividad. Nos parece muy importante convocar a toda la comunidad de Santa Fe y a la comunidad universitaria que pueda estar participando de esta jornada nacional”, señaló la presidenta de la organización estudiantil.

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En ese sentido, remarcó que la convocatoria tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la normativa aprobada para el financiamiento del sistema universitario. “Exigimos que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y estamos en defensa de la educación y de la ciencia nacional”, afirmó.

Reclamo conjunto de toda la comunidad universitaria

Durante el acto también tomó la palabra Oscar Vallejos, secretario general de ADUL (Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral), quien explicó que la actividad forma parte de una serie de acciones acordadas entre distintos sectores del sistema universitario.

“Cuando estuvimos en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional acordamos tres acciones fundamentales entre el CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. Este es el primer resultado de ese acuerdo, porque lo que teníamos que mostrar es que la comunidad universitaria está unida en un único reclamo que es el sostenimiento de la universidad, que requiere financiamiento”, sostuvo.

El dirigente docente advirtió que la falta de presupuesto afecta directamente las funciones centrales de la universidad. “No se puede enseñar, no se puede investigar, no podemos hacer transferencia del conocimiento al territorio sin condiciones presupuestarias que lo posibiliten”, remarcó.

Además, señaló que el financiamiento también debe contemplar políticas de apoyo para los estudiantes, especialmente a través de becas. “Es fundamental recuperar el papel de las becas estudiantiles para que los estudiantes puedan ingresar a la universidad, sostenerse y poder recibirse”, indicó.

Vallejos también planteó la situación salarial del sector docente. “Nunca hemos perdido tanto salario como en estos años que gobierna Milei. No estamos discutiendo aumento salarial: lo que decimos es que nuestro salario no puede perder frente a la inflación”, expresó.

La posición de los trabajadores no docentes

Por su parte, Guillermo Russo, secretario general de APUL (Asociación del Personal de la Universidad del Litoral), también se sumó al reclamo y pidió la implementación completa de la ley aprobada para el financiamiento del sistema universitario.

“Estamos visibilizando esta situación que estamos pasando, este ataque permanente del gobierno nacional destruyendo la comunidad universitaria: estudiantes, no docentes y docentes”, manifestó.

En ese marco, subrayó que la normativa fue elaborada con la participación de distintos sectores del sistema universitario y contempla aspectos centrales para su funcionamiento.

“Pedimos por favor la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario, con puntos necesarios para que nuestros estudiantes puedan ingresar, permanecer y egresar de la mejor manera en una universidad gratuita y pública de excelencia”, señaló.

“La universidad pública es un motor de transformación”

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, también participó del acto y destacó el significado de la movilización realizada frente a la sede histórica de la institución.

“Ver toda esta gente que a pesar de las condiciones del tiempo se acercó acá al Rectorado, a esta manzana histórica con todo lo que significa, nos llena de energía para seguir adelante y seguir poniendo en valor el rol de la universidad pública argentina como motor de transformación”, afirmó.

La rectora explicó que la jornada fue pensada en el marco de las discusiones del Consejo Interuniversitario Nacional, donde autoridades universitarias, gremios y organizaciones estudiantiles definieron impulsar acciones para visibilizar la situación del sector.

“Pensamos en una jornada de visibilización para mostrar lo que todos los días hacemos desde nuestras aulas, nuestros laboratorios, nuestros talleres, nuestros proyectos de investigación y de extensión”, indicó.

Tarabella insistió en que el reclamo central apunta al cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso. “No estamos pidiendo otra cosa que se implemente una ley que fue aprobada. Lo que exigimos es que se cumplan las leyes”, sostuvo.

Finalmente, remarcó la importancia de defender el rol de la universidad pública en el desarrollo del país. “La universidad pública argentina ha demostrado que es imprescindible para generar desarrollo, mitigar desigualdades y lograr condiciones más prósperas para la sociedad”, concluyó.

La jornada continuará con otras actividades previstas durante la tarde frente al Rectorado, con el objetivo de seguir visibilizando el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas.