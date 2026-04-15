Por la intensa lluvia, se reprogramó el regreso a clases en la escuela del tiroteo en San Cristóbal

Este miércoles iban a reanudarse las actividades en el colegio Nº 40 Mariano Moreno, donde el 30 de marzo un adolescente de 15 años fue armado y mató de un escopetazo a otro alumno de 13 años, pero la lluvia obligó el cambio

Así amaneció la Mariano Moreno esta mañana, cuando iban a comenzar a volver los alumnos a las aulas

A 16 días del tiroteo fatal en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal , este miércoles iba a concretarse la reanudación de las clases , pero el fuerte temporal que afecta la región desde el martes obligó a reprogramar el regreso a las aulas .

Pese a la suspensión, se confirmó que se mantendrá la reunión con padres prevista para la tarde, según informaron Rosario3 y El Tres , que viajaron a la ciudad.

El retorno escolar estaba pautado para las 8.50, pero las intensas lluvias que afectan al norte santafesino alteraron los planes. Localidades como Vera, Reconquista, Romang, Avellaneda, Fortín Olmos, Malabrigo, Tartagal y Villa Ocampo también debieron suspender las clases.

ian cabrera

El caso de San Cristóbal tiene una carga especial, ya que los alumnos de la Mariano Moreno iban a regresar tras el trágico ataque armado que conmocionó al país. Hace dos semanas, un estudiante abrió fuego con una escopeta calibre 12/70, provocando la muerte de un compañero y dejando varios heridos.

Durante ese tiempo, el establecimiento permaneció como escena del crimen, bajo custodia policial, hasta que finalizaron las tareas periciales. Aunque la investigación continúa, el edificio ya fue habilitado y se realizaron tareas de limpieza y reacondicionamiento.

El equipo directivo había dispuesto un regreso progresivo por cursos, definiendo esta etapa como una “semana muy especial”, marcada por el reencuentro de alumnos, docentes y familias en un contexto de fuerte impacto emocional.

A pesar del mal clima, este miércoles a las 14 horas se realizará la reunión con padres de cuarto y quinto año. El cronograma continuará el jueves con tercero y segundo, y el viernes con primer año. Para la próxima semana, se prevé el retorno total del alumnado, aunque con horarios reducidos.

Desde la institución pidieron: “comprensión y colaboración en este proceso”, destacando que estarán atentos a situaciones particulares de cada estudiante.

crimen san cristobal

Cómo fue el ataque

El hecho ocurrió el lunes 30 de marzo, cuando un alumno ingresó armado a la escuela y disparó contra sus compañeros antes del izamiento de la bandera. El ataque provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó a otros estudiantes heridos, quienes ya recibieron el alta médica.

Por su edad, el autor del hecho es no punible, por lo que no puede recibir una pena privativa de la libertad. Actualmente permanece institucionalizado en un lugar reservado.

gino tirador escuela san cristobal La Federal allanó la casa del menor, autor del tiroteo en una escuela en San Cristóbal gentileza

La investigación

La principal hipótesis apunta a la vinculación del agresor con foros virtuales radicales, como la llamada True Crime Community (TCC), donde se glorifican hechos violentos.

Peritajes realizados sobre su teléfono permitieron detectar la relación con un presunto cómplice, también menor de edad. Tras la investigación, este segundo adolescente fue detenido e imputado por participación secundaria en homicidio agravado (uno consumado y dos en tentativa).

El juez interviniente le dictó 90 días de prisión preventiva, en el marco de una causa que sigue en desarrollo y que expone la influencia de subculturas digitales violentas en adolescentes.

• LEER MÁS: La "reconstrucción emocional" de la comunidad educativa de San Cristóbal tendrá este lunes un paso crucial