Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Un estudio elaborado con datos oficiales advierte que el aumento de tarifas, transporte y medicina prepaga supera ampliamente la evolución de salarios y jubilaciones

16 de diciembre 2025 · 13:31hs
Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Un informe elaborado por el espacio político Comunidad reveló que en la ciudad de Santa Fe una familia destina más del 35% de sus ingresos al pago de servicios básicos y salud, una proporción que se incrementó de manera sostenida desde fines de 2023.

Los datos fueron presentados por el ex diputado provincial Leandro Busatto en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3), donde explicó que el relevamiento se construyó a partir de estadísticas oficiales del IPEC, el INDEC y organismos nacionales, comparando la evolución de salarios, jubilaciones, tarifas y costos sanitarios.

Cuando se ponen los números en frío, aparece una realidad muy dura: los ingresos no acompañaron el aumento del costo de vida, y mucho menos el de los servicios esenciales”, señaló.

Tarifas y transporte, muy por encima de salarios e inflación

Según el informe, entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, los salarios docentes y municipales aumentaron apenas por encima del 200%, mientras que los empleados de comercio lo hicieron en torno al 195%. En el caso de jubilaciones mínimas y pensiones, el incremento fue inferior al 150%.

En el mismo período, el IPEC informó una inflación acumulada superior al 200%, pero los servicios públicos crecieron muy por encima de ese nivel:

-Electricidad: +663%

-Gas natural: +430%

-Agua: +913%

-Transporte público: +618%

Para muchos trabajadores, pagar luz, agua y gas pasó de representar entre el 6 y el 9% del ingreso a absorber entre el 16 y el 21%”, detalló Busatto, y advirtió que el impacto es aún mayor cuando se suma el transporte diario.

Medicina prepaga y obras sociales: el otro golpe al bolsillo

La segunda parte del informe se enfocó en el sistema de salud, especialmente tras la desregulación impulsada por el DNU 70/2023. El relevamiento tomó como referencia seis empresas de medicina prepaga que operan en Santa Fe.

Los planes más básicos para una persona monotributista oscilan actualmente entre 106 mil y 144 mil pesos mensuales, lo que representa entre el 12% y el 17% del ingreso promedio, estimado por el INDEC en 862 mil pesos.

En el caso de una familia tipo, el costo mensual de una prepaga se ubica entre 436 mil y 765 mil pesos, lo que, sumado a servicios públicos, eleva el gasto fijo a más del 35% de los ingresos.

La salud se está transformando en un privilegio y no en un derecho”, sostuvo Busatto.

Leonardo Busatto. Exdiputado provincial.

Aumentos que multiplican la inflación

El informe también advierte sobre el impacto en el sistema público y mixto. En el caso de IAPOS:

-Bonos de consulta: +1185%

-Órdenes de consulta: +928%

-Órdenes de internación: +2508%

Hay prestaciones que aumentaron hasta diez veces más que la inflación oficial”, remarcó el ex legislador, y agregó que el costo de los medicamentos creció en promedio un 390%, afectando especialmente a jubilados.

Visibilizar estos números es clave para ponerle rostro a una realidad que muchas familias viven todos los días”, resaltó Busatto, y adelantó que el próximo informe estará centrado en el impacto de los alquileres.

