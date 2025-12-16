Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Un estudio elaborado con datos oficiales advierte que el aumento de tarifas, transporte y medicina prepaga supera ampliamente la evolución de salarios y jubilaciones

Un informe elaborado por el espacio político Comunidad reveló que en la ciudad de Santa Fe una familia destina más del 35% de sus ingresos al pago de servicios básicos y salud , una proporción que se incrementó de manera sostenida desde fines de 2023.

Los datos fueron presentados por el ex diputado provincial Leandro Busatto en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3) , donde explicó que el relevamiento se construyó a partir de estadísticas oficiales del IPEC, el INDEC y organismos nacionales , comparando la evolución de salarios, jubilaciones, tarifas y costos sanitarios.

“Cuando se ponen los números en frío, aparece una realidad muy dura: los ingresos no acompañaron el aumento del costo de vida, y mucho menos el de los servicios esenciales”, señaló.

Tarifas y transporte, muy por encima de salarios e inflación

Según el informe, entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, los salarios docentes y municipales aumentaron apenas por encima del 200%, mientras que los empleados de comercio lo hicieron en torno al 195%. En el caso de jubilaciones mínimas y pensiones, el incremento fue inferior al 150%.

En el mismo período, el IPEC informó una inflación acumulada superior al 200%, pero los servicios públicos crecieron muy por encima de ese nivel:

-Electricidad: +663%

-Gas natural: +430%

-Agua: +913%

-Transporte público: +618%

“Para muchos trabajadores, pagar luz, agua y gas pasó de representar entre el 6 y el 9% del ingreso a absorber entre el 16 y el 21%”, detalló Busatto, y advirtió que el impacto es aún mayor cuando se suma el transporte diario.

Medicina prepaga y obras sociales: el otro golpe al bolsillo

La segunda parte del informe se enfocó en el sistema de salud, especialmente tras la desregulación impulsada por el DNU 70/2023. El relevamiento tomó como referencia seis empresas de medicina prepaga que operan en Santa Fe.

Los planes más básicos para una persona monotributista oscilan actualmente entre 106 mil y 144 mil pesos mensuales, lo que representa entre el 12% y el 17% del ingreso promedio, estimado por el INDEC en 862 mil pesos.

En el caso de una familia tipo, el costo mensual de una prepaga se ubica entre 436 mil y 765 mil pesos, lo que, sumado a servicios públicos, eleva el gasto fijo a más del 35% de los ingresos.

“La salud se está transformando en un privilegio y no en un derecho”, sostuvo Busatto.

Leandro Busatto Leonardo Busatto. Exdiputado provincial. UNO Santa Fe | José Busiemi

Aumentos que multiplican la inflación

El informe también advierte sobre el impacto en el sistema público y mixto. En el caso de IAPOS:

-Bonos de consulta: +1185%

-Órdenes de consulta: +928%

-Órdenes de internación: +2508%

“Hay prestaciones que aumentaron hasta diez veces más que la inflación oficial”, remarcó el ex legislador, y agregó que el costo de los medicamentos creció en promedio un 390%, afectando especialmente a jubilados.

“Visibilizar estos números es clave para ponerle rostro a una realidad que muchas familias viven todos los días”, resaltó Busatto, y adelantó que el próximo informe estará centrado en el impacto de los alquileres.