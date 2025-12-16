Productor rural santafesino denunció el robo de más de 100 vacas valuadas en $145.000.000

El faltante fue detectado durante la vacunación antiaftosa. La Guardia Rural Los Pumas investiga el hecho y, tras el caso, la Sociedad Rural de Rosario volvió a advertir sobre la situación de la seguridad en el campo

Un productor rural de la localidad de Santo Domingo , a 80 km de la ciudad de Santa Fe , en el departamento Las Colonias, denunció el robo de más de 100 vacunos de su establecimiento, una pérdida estimada en alrededor de $145.000.000. El hecho fue puesto en conocimiento de la policía provincial y es investigado por la Guardia Rural Los Pumas.

El denunciante, identificado como Lucindo Arber, explicó que la ausencia de animales fue detectada durante el proceso de vacunación antiaftosa obligatoria. Según relató, al momento de reunir la hacienda en los corrales se constató el faltante de más de un centenar de vacas, terneros y novillitos, sobre un plantel total de unas 450 cabezas.

El productor administra un campo de unas 200 hectáreas ubicado en una zona próxima al río Salado y cercana a la ruta provincial 80-S. En ese sentido, señaló que los animales podrían haber sido sacados aprovechando el bajo caudal del río, aunque aclaró que se trata de una hipótesis que forma parte de la investigación.

La denuncia fue radicada ante la Guardia Rural Los Pumas, seccional 11 de Esperanza, con intervención de la delegación La Pelada. Personal policial realizó inspecciones en el establecimiento y verificaciones en campos de la zona de San Justo, al noreste de Santo Domingo, en busca de rastros que permitan determinar el destino del ganado.

Tras conocerse el caso, la Sociedad Rural de Rosario difundió un comunicado en el que advirtió sobre el incremento de delitos en zonas rurales y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención. La entidad señaló que viene solicitando reuniones con áreas del gobierno provincial y destacó la importancia de contar con controles, patrullajes y sistemas de monitoreo específicos para el ámbito rural.

Desde la organización también remarcaron el rol del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de este tipo de hechos y pidieron avanzar en una agenda de trabajo que permita dar respuestas concretas a los productores y trabajadores del campo.

