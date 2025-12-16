Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro: "No me puedo sentar a dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a la provincia"

El gobernador reclamó el pago de fondos previsionales adeudados, cuestionó el abandono de las rutas nacionales y sostuvo que la Provincia defiende sus intereses con "vocación democrática y firmeza institucional"

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de diciembre 2025 · 10:59hs
Pullaro: No me puedo sentar a dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a la provincia

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a marcar distancia con el gobierno nacional y dejó en claro que el diálogo con Nación está condicionado al reconocimiento de las deudas que mantiene con la provincia y al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de obras públicas.

El mandatario advirtió que no es posible avanzar en conversaciones formales mientras Santa Fe no tenga certezas. “No me puedo sentar a dialogar hasta que Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”, sostuvo luego de una recorrida para inspeccionar los avances de las obras de construcción del nuevo edificio del Instituto Superior N° 8 “Almirante Guillermo Brown” en la ciudad de Santa Fe.

Deuda previsional millonaria

Uno de los principales reclamos apunta a la deuda histórica de Nación con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, vinculada a los fondos que debería transferir el ANSES.

Pullaro precisó que el monto adeudado supera el billón de pesos, una cifra equivalente “a casi todo el presupuesto anual destinado a la obra pública provincial”.

Este reclamo no es nuevo. Viene de los pactos fiscales firmados hace muchos años, cuando la provincia cedió impuestos coparticipables con el compromiso de que Nación cubriera parte del déficit previsional”, explicó, y recordó que el planteo ya fue llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Incumplimientos en obras y rutas nacionales

El gobernador también cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional, especialmente tras la firma del Pacto de Mayo.

Las obras comprometidas avanzaron muy poco y hace muy poco tiempo”, señaló, y puso el foco en el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. “No nos repararon las rutas ni nos transfirieron los trazos para que podamos arreglarlas nosotros”, indicó.

En contraste, destacó el esfuerzo provincial: “Con recursos propios reparamos 3.400 kilómetros de rutas provinciales. Estaban en condiciones similares a las nacionales y hoy están arregladas. Cuando se administra bien, los recursos alcanzan”.

Defensa

Pullaro remarcó que su postura no responde a una lógica de confrontación, sino a la defensa de los intereses santafesinos. “No es una actitud de fuerza ni de confrontación personal. Es defender lo que le corresponde a Santa Fe”, insistió.

En ese marco, volvió a diferenciarse del kirchnerismo, al que definió como “el modelo que más daño le hizo a la República Argentina”, y ratificó su identidad política.

Tenemos voluntad de diálogo, pero también límites claros”, resumió el gobernador, al dejar en claro que la relación con Nación dependerá de hechos concretos y no solo de gestos políticos.

