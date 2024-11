Una madre denunció un alarmante caso de bullying en una escuela privada de Santa Fe: "Mi hija terminó dañada"

Ante la gravedad de la situación que atraviesa su hija, la mujer decidió cambiar de escuela a la adolescente junto a su hermana de siete años, que según relató la madre, también fue agredida por el mismo grupo de alumnas en el baño de la institución.

LEER MÁS: Un terrible video muestra el drama del bullying o acoso escolar

"Mi hija es una adolescente de 16 años que hace un mes viene sufriendo bullying dentro de la institución. Gracias a Dios, ella logra manifestarse con nosotros, que somos su familia, y es donde nosotros empezamos a actuar. Fuimos a hablar a la institución y también al Ministerio de Educación. Nos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto pero no hicieron nada“, sostuvo la mujer en diálogo con Sol Play.

“Todos los días yo espero a mi hija en la puerta del colegio porque tengo miedo que le hagan algo"

“Todos los días yo espero a mi hija en la puerta del colegio porque tengo miedo que le hagan algo. Se lo transmití a las autoridades y para ellos fue nada”, contó. “El día lunes tuvimos una entrevista de una hora y media donde la psicopedagoga del colegio se jactó de decirme `conseguiste un psicólogo para tu hija para que le dé herramientas para que se defienda`”, agregó.

Sobre la agresión física que sufrió su hija el martes, la mujer reveló: “A las 6:20 sale el turno de mi hija, donde veo que los compañeros salían y mi hija no, de los cuales empiezo a observar las caras y los saludos de los amigos y no eran de agrado porque tenían cara de miedo y me hacía señas de quédate tranquila”.

“Cuando yo me doy cuenta de que mi hija no estaba saliendo, me dirijo a la institución y mi hija estaba en el directorio con los directivos y la adolescente que la había agredido. Cuando yo abro la puerta del directorio, mi hija estaba con los pelos todo revoltoso, colorada, llorando. Entonces le pregunto, ¿qué pasó? Me dice `tal persona me pegó`“, manifestó la madre.

LEER MÁS: Acoso escolar: “El bullying no es anónimo, el poder se consigue mostrándolo”

“Estaban en la hora de Lengua y la adolescente le pega a mi hija donde los alumnos lograron separarla. Le empezó a agarrar de los pelos y a patadas donde los alumnos se dirigieron a llamar a los directivos o a algún personal adulto porque la profesora de Lengua dentro del curso no había hecho nada”, advirtió.

“Mi hija termino dañada”, aseguró y agregó: “Lamentablemente hoy mi hija no puede asistir al colegio. Hoy mi hija tiene que cambiarse de institución y dejar a todos sus amigos y compañeros y retirarse”.

“Hoy yo tengo que salir a buscar un colegio para mi hija y cambiarlo automáticamente con todo lo que es esto psicológicamente contrae. Es lamentable y triste porque que una escuela religiosa actúe de esta manera, que no actúe ante la necesidad de los alumnos porque hoy es mi hija pero el año que viene ¿quién va a ser?”, cuestionó.

“¿Por qué no hicieron algo? Si yo les había avisado de todo lo que mi hija venía sufriendo, de las agresiones verbales y azotadas en la puerta, en la cara a mi hija que usa anteojos y si la lastimaban, ¿quién me devuelve la salud física a mi hija? Porque ya lo emocional y psicológico está totalmente dañado”, sostuvo.

“Por favor, escuchemos a nuestros hijos y más en la adolescencia que estamos pasando hoy”, concluyó.