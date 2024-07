Una nueva tragedia vuelve a poner en debate la seguridad en la Ruta 1: "Nadie respeta los semáforos"

Identificaron al motociclista que murió luego de chocar contra un autoelevador en la ruta provincial 1

El conductor de la motocicleta falleció en el acto. La joven pasajera, de 16 años, resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital Cullen, donde permanece en estado crítico.

Vecinos preocupado por la seguridad y falta de controles en ruta 1

La preocupación por la seguridad en la ruta provincial N°1 ha sido una constante entre los vecinos de la zona. Antonio Yapur, integrante de la Coordinadora de la Costa, expresó la alarma que sienten los residentes sobre la falta de control en la ruta: “Si yo tengo que cruzar la ruta caminando, no lo puedo hacer”.

Yapur señaló que la situación es crítica: “Nosotros venimos planteando que en todo el tramo hasta Rincón, hasta donde termina la autovía, no hay absolutamente ningún tipo de control".

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", recordó: "El otro día, por deporte, me puse a contar durante 15 minutos cuántos vehículos sobre la ruta 1 cruzaron en rojo, tanto por el carril central como por colectoras, y fueron más de 20 vehículos. Y es algo que pasa a toda hora”.

El integrante de la Coordinadora también destacó la peligrosidad de los cruces peatonales: “Hoy la ruta no es cruzable. Los cruces están cada 300 metros, algunos están un poco más lejos. Los cruces peatonales no son seguros porque no sabes si el que viene va a respetar o no el semáforo. La ruta nos ha cortado por la mitad a la costa. No se puede cruzar”.

Yapur advirtió que la falta de control y la ausencia de medidas adecuadas han llevado a una serie de tragedias en la ruta: “No es la primera vez que ocurre, han muerto niños y ancianos. En la medida que las autoridades provinciales y municipales, tanto de Santa Fe como de San José de Rincón, no lleguen a un acuerdo de gobernabilidad de la ruta, esto va a seguir pasando”.