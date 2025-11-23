Uno Santa Fe | Santa Fe | estudiantes

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías "Quedate" en toda la provincia: de qué se trata

Hasta el 19 de diciembre continuarán las instancias de acompañamiento pedagógico a alumnos que necesiten aprobar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo y definir las calificaciones finales

23 de noviembre 2025 · 13:48hs
Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías Quedate en toda la provincia: de qué se trata

A un mes de la puesta en marcha del programa de tutorías presenciales “Quedate”, más de 2.000 estudiantes de escuelas secundarias participan de la iniciativa en 113 sedes distribuidas en toda la provincia, entre instituciones educativas y espacios comunitarios. El dispositivo apunta a fortalecer la trayectoria escolar de alumnos con materias pendientes y acompañar el cierre del ciclo lectivo.

Las tutorías se extenderán hasta el 19 de diciembre y están destinadas a estudiantes de escuelas de gestión oficial y privada que adeudan espacios curriculares.

Los encuentros abarcan áreas como Matemática, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y son coordinados por docentes que integran el programa.

Además de las escuelas, se habilitaron sedes no escolares en bibliotecas, clubes y vecinales, lo que amplió la disponibilidad horaria y territorial para quienes necesitan apoyo académico.

Dos modalidades

El programa “Quedate”, impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia, contempla tutorías en dos modalidades, virtual y presencial. Las clases presenciales funcionan con una dinámica flexible, sin cursado obligatorio, y se organizan según las necesidades de cada estudiante.

Las sedes y horarios pueden consultarse en el portal educativo provincial o en las escuelas donde cursan los estudiantes.

estudiantes provincia programa
Noticias relacionadas
una reconocida fabrica santafesina de ollas despidio 30 empleados y anuncio que importara desde china

Una reconocida fábrica santafesina de ollas despidió 30 empleados y anunció que importará desde China

alarma por record de sifilis: la provincia de santa fe paso de tener 160 casos en 2019 a 5049 en 2024

Alarma por récord de sífilis: la provincia de Santa Fe pasó de tener 160 casos en 2019 a 5049 en 2024

Alerta en Santa Fe por caída en la vacunación: Hay poca percepción del riesgo de parte de los adultos

Alerta en Santa Fe por caída en la vacunación: "Hay poca percepción del riesgo de parte de los adultos"

segun el indec, argentina tendra 4 millones de ninos y adolescentes menos en 2040: que pasara en santa fe

Según el Indec, Argentina tendrá 4 millones de niños y adolescentes menos en 2040: qué pasará en Santa Fe

Lo último

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Último Momento
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías Quedate en toda la provincia: de qué se trata

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías "Quedate" en toda la provincia: de qué se trata

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Ovación
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto: Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre

Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"