Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías "Quedate" en toda la provincia: de qué se trata

Hasta el 19 de diciembre continuarán las instancias de acompañamiento pedagógico a alumnos que necesiten aprobar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo y definir las calificaciones finales

A un mes de la puesta en marcha del programa de tutorías presenciales “Quedate”, más de 2.000 estudiantes de escuelas secundarias participan de la iniciativa en 113 sedes distribuidas en toda la provincia , entre instituciones educativas y espacios comunitarios. El dispositivo apunta a fortalecer la trayectoria escolar de alumnos con materias pendientes y acompañar el cierre del ciclo lectivo .

Las tutorías se extenderán hasta el 19 de diciembre y están destinadas a estudiantes de escuelas de gestión oficial y privada que adeudan espacios curriculares.

Los encuentros abarcan áreas como Matemática, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y son coordinados por docentes que integran el programa.

Además de las escuelas, se habilitaron sedes no escolares en bibliotecas, clubes y vecinales, lo que amplió la disponibilidad horaria y territorial para quienes necesitan apoyo académico.

Dos modalidades

El programa “Quedate”, impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia, contempla tutorías en dos modalidades, virtual y presencial. Las clases presenciales funcionan con una dinámica flexible, sin cursado obligatorio, y se organizan según las necesidades de cada estudiante.

Las sedes y horarios pueden consultarse en el portal educativo provincial o en las escuelas donde cursan los estudiantes.