Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

El representante de Unión de Santa Fe, Guillermo Galizzi, quedó en la tercera posición en la prueba de 5km, en el Sudamericano que se realiza en Inema, Brasil

23 de noviembre 2025 · 11:01hs
El santafesino Guillermo Galizzi

El santafesino Guillermo Galizzi, izquierda, forma parte de la selección de aguas abiertas que disputa el Sudamericano.

Argentina se encuentran participando del circuito Sudamericano de selecciones de aguas abiertas. Esta competencia se disputa en la ciudad brasileña de Inema, ubicada en el estado de Bahía. El seleccionado nacional está compuesto por un total de 24 atletas (14 hombres y 10 mujeres) y 2 entrenadores que conformarán el cuerpo técnico.

Guillermo Gallizi y una destacada actuación

En la primera jornada de la competencia organizada por la Confederación Brasilera de Deportes Acuáticos, en la prueba de 10 kilómetros, hubo un total de 12 nadadores argentinos inscriptos para dicha prueba. En junior internacional, el unionista Guillermo Galizzi quedó en la quinta posición, mientras que Martín Lentini del Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario quedó en la séptima posición.

En mujeres, el primer lugar quedó en poder de Sofy Chaillou de Mar del Plata, y Virginia París, de Sampacho, provincia de Córdoba, quedó segunda, y Anabella Primón, de Libertad de San Jerónimo Norte ocupó la tercera posición.

En juvenil internacional, Guillermo Rodríguez de Bucor de Córdoba quedó quinto, Lorenzo Rizzi de Estudiantes de Paraná fue sexto, Benjamín Mello de Mendoza séptimo, Tomás Jouglard de Neuquén finalizó noveno, Fabricio Stip del Club Argentino de Firma finalizó décimo. En mujeres, Lucila Bambozzi del Club Regatas de Rosario lo hizo en la séptima ubicación.

En la segunda jornada, el equipo argentino corrió los 5 kilómetros, y obtuvieron un total de seis medallas, que se dividieron en dos de oro, y cuatro de bronce. En junior internacional, el santafesino, representante de Unión, Guillermo Galizzi ocupó la tercera posición, y en la cuarta, quedó Martín Lentini. La marplatense Sofy Chaillou fue la ganadora en mujeres, mientras que la liberteña, Anabella Primón fue tercera y Virginia París, quedó cuarta.

image
Candela Giordanino, radicada en Brasil, qued&oacute; en el primer lugar en la prueba de 5k del campeonato local de la especialidad. &nbsp;

Candela Giordanino, radicada en Brasil, quedó en el primer lugar en la prueba de 5k del campeonato local de la especialidad.

En juvenil internacional, Tomás Jouglard quedó tercero, Benjamín Mello octavo, Lucas Martino noveno, y Guillermo Rodríguez, en la décima ubicación. Por su parte, Thiago Crichigno quedó duodécimo, y Donata Notarfrancesco de Bucor de Córdoba resultó quinta.

Candela Giordanino campeona en Brasil

En el mismo escenario donde se desarrolla la competencia sudamericana, se concretó la etapa Inema del Campeonato Brasileiro de aguas abiertas, disputada en la Base Naval de Aratu, en Salvador de Bahía, en la prueba de 5 kilómetros, la santafesina Candela Giordanino, formada en el Club Atlético Unión de Santa Fe, actualmente en el Gremio de Porto Alegre, se llevo el primer lugar en la prueba de 5 kilómetros. Utilizó un tiempo de 1 hora 2 minutos 59 segundos.

"Fue una prueba muy buena, muy dura, con un mar que estuvo tranquilo, a diferencia de la prueba anterior. Esta es la Inema que conocemos y amamos. Fue una competencia excelente, y estoy muy contenta con la victoria" explicó la destacada nadadora de la ciudad de Santa Fe, Candela Giordanino, que le ganó a su compañera Julia Pereira en el sprint final.

