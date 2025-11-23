Uno Santa Fe | Ovación | Platense

Walter Zunino es el nuevo entrenador de Platense

El técnico, que fue durante mucho tiempo ayudante de campo de la dupla Orsi-Gómez, asumirá el próximo miércoles como DT de Platense

23 de noviembre 2025 · 13:26hs
Walter Zunino fue confirmado como DT de Platense.

Walter Zunino fue confirmado como DT de Platense.

Platense confirmó la designación de Walter Zunino como director técnico del plantel profesional. El entrenador, que fue parte del cuerpo técnico campeón del Torneo Apertura 2025 de Favio Orsi y Sergio Gómez, asume tras el interinato de Hernán Lamberti, luego de la salida de Cristian “Kily” González y de la caída de la posible vuelta de la dupla.

Luego de la ida del Kily González, Platense tiene nuevo DT

Su llegada se da en un contexto deportivo complejo: el equipo finalizó último en la Zona B del Clausura y quedó fuera de los playoffs. Además, fue elegido por sobre Javier Gandolfi, quien parecía con más chances de agarrar el puesto.

Por su parte, Zunino iniciará su primera experiencia como DT después de acompañar durante seis temporadas a Orsi–Gómez en San Martín de Tucumán, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Atlético Tucumán y en Platense, donde integró el staff campeón que logró el primer título oficial de la historia del club.

Formado en las divisiones inferiores del Calamar y con una larga trayectoria interna, asumirá el próximo miércoles y estará acompañado por Omar Zarif, Walter Díaz y Cristian Torres como ayudantes de campo; Gonzalo Cano como preparador físico, junto con Esteban Daneri y Rodrigo Méndez; el entrenador de arqueros Marcelo Salgueiro; y el videoanalista Juan Calvete.

El nuevo cuerpo técnico tendrá rápidamente su primer compromiso oficial: el Trofeo de Campeones 2025, donde el equipo enfrentará el 20 de diciembre en San Nicolás al ganador del Clausura.

Luego, comenzará la preparación para la temporada 2026, año en el que Platense afrontará un desafío histórico: disputar por primera vez la Copa Libertadores. Con este panorama, la llegada de Zunino se enmarca en la búsqueda de continuidad y estabilidad en un proceso deportivo que atraviesa uno de los momentos más importantes del club, pero sufrió un traspié en este semestre y hasta generó peleas entre el presidente Sebastián Ordoñez y algunos hinchas.

