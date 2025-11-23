Uno Santa Fe | Ovación | Lando Norris

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Lando Norris y Óscar Piastri, que habían terminado segundo y cuarto, sufrieron la sanción por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA

23 de noviembre 2025 · 09:49hs
Norris y Piastri fueron descalificados en el Gran Premio de Las Vegas.

Norris y Piastri fueron descalificados en el Gran Premio de Las Vegas.

Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Óscar Piastri, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros, por lo que no sumaron puntos y arde la definición de la Fórmula 1. Con esta sanción para quienes habían culminado segundo y cuarto, respectivamente, hubo cambio de posiciones y Franco Colapinto subió del 17° al puesto 15.

La descalificación a los McLaren y la chance que tiene Verstappen

Después de la carrera, comisarios de la FIA ingresaron al garaje de la escudería británica para investigar ambos monoplazas y posteriormente, el delegado técnico, Jo Bauer, emitió un documento oficial que informó que ambos patines inferiores medían menos de nueve milímetros, por lo que trasladó la información a los comisarios para que tomasen una decisión.

El procedimiento continuó con una medición de los patines ante la presencia de los comisarios y tres representantes de McLaren, que confirmaron que los patines no cumplían con la normativa, siendo "incluso inferiores a las obtenidas originalmente por el delegado técnico".

Ante ese panorama, los comisarios optaron por descalificar a los dos pilotos de McLaren, pese a haber considerado las explicaciones de la escudería perjudicada, que sostuvo que "existían circunstancias atenuantes, ya que hubo un cabeceo (porpoising) adicional e inesperado en este evento y una oportunidad limitada para realizar pruebas debido al clima y sesiones de práctica acortadas".

Desde McLaren también argumentaron que "pudo haber daños accidentales que podrían haber provocado un movimiento del suelo, lo que a su vez podría haber causado un desgaste adicional", pero los comisarios no atendieron la reclamación por "no ser suficiente para mitigar la sanción".

Como respuesta, la FIA sostuvo que no había ninguna disposición en las regulaciones ni en precedentes para aplicar una penalización distinta a la descalificación y remarcaron que la infracción fue "involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones" en ningún momento.

La descalificación de Norris y Piastri dejó al rojo vivo la lucha por el Campeonato Mundial, en la que Max Verstappen igualó a Piastri y quedó a tan solo 24 puntos del británico Norris, con 58 por disputarse en las carreras de Qatar, con su sprint incluida, y Abu Dabi.

McLaren es la tercera escudería que sufre descalificaciones por el incumplimiento del artículo 3.5.9 en el año 2025, después de que Lewis Hamilton (Ferrari) y Nico Hülkenberg (Sauber) también fueran descalificados de los grandes premios de China y Baréin por "transgresiones similares".

Finalmente, la FIA señaló que los competidores tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

