Uno Santa Fe | Unión | Unión

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Unión y Gimnasia llegan al partido de este lunes, con una racha que los iguala y que a lo largo de los 90' o 120' se puede romper

Ovación

Por Ovación

23 de noviembre 2025 · 13:53hs
Unión y Gimnasia llegan al duelo de este lunes con una racha que los iguala.

Prensa Unión

Unión y Gimnasia llegan al duelo de este lunes con una racha que los iguala.

Unión y Gimnasia se enfrentarán este lunes a las 22 en el estadio 15 de Abril por los octavos de final del Torneo Clausura. Y a este cotejo, tanto el Tate como el Lobo, llegan ostentando una racha que los iguala.

La racha que iguala a Unión con Gimnasia

En el caso de Unión, el elenco dirigido por Leonardo Madelón acumula un invicto de cuatro partidos, con dos victorias y dos empates, mientras que Gimnasia suma tres victorias al hilo.

Desde lo matemático, el Lobo cosechó nueve puntos sobre los últimos 12, en tanto que el Tate obtuvo ocho unidades. Sin embargo, hay un dato que los iguala.

LEER MÁS: Unión se mide con Gimnasia en un duelo clave y el Lobo apuesta por un equipo que no toca

Y el mismo tiene que ver con que ambos equipos mantuvieron el arco invicto en los últimos tres partidos que disputaron. Unión venció a Newell's 1-0, empató 0-0 con Barracas Central e igualó 0-0 contra Belgrano.

Por su parte, Gimnasia venció a River 1-0, posteriormente superó como local a Vélez por 2-0 y en la última fecha goleó como visitante a Platense 3-0.

Unión Gimnasia dato
Noticias relacionadas
¿fin del misterio? madelon solo apostaria por un cambio cantado en union

¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

union, expectante: del blanco vuelve a sonar fuerte en river

Unión, expectante: Del Blanco vuelve a sonar fuerte en River

central campeon: ¿union podria reclamar un titulo por 1978?

Central campeón: ¿Unión podría reclamar un título por 1978?

atento union: como sera el formato de 2026 y los titulos que estaran en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Lo último

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Último Momento
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías Quedate en toda la provincia: de qué se trata

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías "Quedate" en toda la provincia: de qué se trata

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Ovación
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto: Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre

Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"