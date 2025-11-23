El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Unión y Gimnasia llegan al partido de este lunes, con una racha que los iguala y que a lo largo de los 90' o 120' se puede romper

Unión y Gimnasia llegan al duelo de este lunes con una racha que los iguala.

Unión y Gimnasia se enfrentarán este lunes a las 22 en el estadio 15 de Abril por los octavos de final del Torneo Clausura. Y a este cotejo, tanto el Tate como el Lobo, llegan ostentando una racha que los iguala.

En el caso de Unión , el elenco dirigido por Leonardo Madelón acumula un invicto de cuatro partidos, con dos victorias y dos empates, mientras que Gimnasia suma tres victorias al hilo.

Desde lo matemático, el Lobo cosechó nueve puntos sobre los últimos 12, en tanto que el Tate obtuvo ocho unidades. Sin embargo, hay un dato que los iguala.

Y el mismo tiene que ver con que ambos equipos mantuvieron el arco invicto en los últimos tres partidos que disputaron. Unión venció a Newell's 1-0, empató 0-0 con Barracas Central e igualó 0-0 contra Belgrano.

Por su parte, Gimnasia venció a River 1-0, posteriormente superó como local a Vélez por 2-0 y en la última fecha goleó como visitante a Platense 3-0.