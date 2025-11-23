Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Franco Colapinto volvió a tener muchos problemas durante la carrera que ganó Max Verstappen y en la que fueron descalificados los McLaren

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, se quedó con un triunfo contundente en el Gran Premio de Las Vegas, que fue la fecha 22 de la temporada 2025 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Los de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, fueron descalificados por la FIA por el excesivo desgaste de la plancha del fondo de sus monoplazas . Con estas modificaciones, los de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli completaron el podio, también Ocon y Bearman ingresaron a la zona de puntuación, y el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó 15°.

Franco Colapinto vivió uno de sus domingos más complicados desde que llegó a la Fórmula 1. El argentino finalizó 15° en el Gran Premio de Las Vegas, condicionado desde la largada por un toque de Alex Albon que dañó el difusor de su Alpine y lo obligó a correr sin ritmo durante las 50 vueltas. Una penalización a los Mc Laren terminó dejándolo en mejor posición, subiendo dos lugares.

Colapinto logró evitar el caos inicial, pero el impacto dejó una parte del piso del auto comprometida. Desde ese momento el pilarense no tuvo velocidad en recta ni estabilidad en las curvas, un problema que se agravó con el paso de las vueltas.

El toque con Albon terminó siendo determinante. Con el difusor roto, Colapinto cayó al fondo del clasificador y, aunque llegó a rodar 12°, no pudo sostener esa posición. Perdió ritmo vuelta tras vuelta y finalmente cruzó la meta último entre los que terminaron la carrera (17°), en un circuito que no perdonó fallas aerodinámicas.

Verstappen ganó y ahora definirá el título con Norris y Piastri

El cuatro veces campeón del mundo, quien firmó su sexto triunfo de la temporada, aprovechó un error de Norris en la largada para ponerse al frente en la curva uno de la primera vuelta e imponer un ritmo demoledor que no fueron capaces de seguir ni Norris ni George Russell (Mercedes). Ni siquiera perdió la punta cuando tuvo que pasar por boxes.

Asimismo, el inicio tuvo muchos inconvenientes para varios pilotos porque hubo un accidente que dejó fuera de la carrera a Lance Stroll (Aston Martin). El choque fue provocado por una acción temeraria de Gabriel Bortoleto (Sauber), quien luego también tuvo que abandonar. En tanto, cerca del final de la carrera Alex Albon (Williams) fue otro de los que no pudo seguir.

La remontada del día la protagonizó Andrea Antonelli tras escalar del 17° lugar hasta el 3°, a pesar de contar con una penalización de cinco segundos por una salida en falso.

Por su parte, el otro hombre de McLaren, Oscar Piastri, volvió a ceder terreno en el campeonato del mundo, concluyó cuarto en la carrera pero tras la descalificación no sumó puntos y quedó con las mismas unidades que Verstappen a dos jornadas del final.

El próximo fin de semana, el campeonato tendrá su anteúltima fecha, con carrera sprint incluida, en lo que será el Gran Premio de Qatar, a la que los aspirantes al título llegan con los siguientes puntos tras las decisiones de la FIA sobre los McLaren: